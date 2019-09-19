2019-09-19T22:18:54+03:00
Происшествия

Кадыров: «Жертв и пострадавших при пожаре в ТЦ "Гранд Парк" в Грозном нет»

Пламя локализовано [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Пожар локализуют. Фото: пресс-служба главы ЧечниПожар локализуют. Фото: пресс-служба главы Чечни
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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на пожар, который охватил торговый центр "Гранд Парк" в Грозном. По его информации, в происшествии никто не пострадал.

Пожар: в Грозном горит ТРЦ "Гранд Парк".

- На место происшествия немедленно направлены бригады ГУ МЧС по ЧР. Оперативно произведена эвакуация персонала и посетителей, - написал Кадыров в своих социальных сетях.

Пожар: в Грозном горит "Гранд Парк".

На месте работает 12 расчетов, в которых задействовано 50 людей. Пожарные предпринимают меры по локализации и тушению пожара. Выясняются причины трагедии.

Пожар: в Грозном горит ТЦ "Гранд Парк".

Ранее, со слов очевидцев, было известно, что на четвертом этаже торгового центра находится детская комната. По всей видимости, детей из него удалось вовремя и быстро вывести.

К десяти часам Кадыров сообщил, что пожар удалось локализовать. Также он попросил не верить всяким слухам, уверяя, что освещение пожара "носит открытый характер".

Чуть позже стало известно, что пожар потушили.

Пожар: в Грозном горит торговый центр "Гранд Парк".

Пожар в торговом центре «Гранд Парк» в Грозном.

КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Пожар бушует в торговом центре «Гранд Парк» в Грозном

В Грозном пламя объяло один из крупнейших торгово-развлекательных центров Чечни — «Гранд Парк». Огонь распространился быстро и охватил несколько этажей и крышу. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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