"Пошумим, стриж": "Стрижи" выступили перед жителями Ставрополя в день города
День города Ставрополя 2019 года закончился. Гвоздем всей культурной программы стало выступление легендарного пилотажного коллектива "Стрижи".
На Владимирской площади стоит военная техника, с которой люди охотно фотографировалисьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Но, когда началось шоу, все взгляды ушли в небоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Поглазеть на полет асов пришли сотни людей. Охрану пришлось серьезно усилить, а солнцу над дождливым Ставрополем - выйти.
"Стрижи" в небе летали - как ястребыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Взоры не поспевали за полетом истребителейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Все проходило на Владимирской площади, на юго-западе города. Но слышно было и в отдаленных уголках Ставрополя.
Владимира Святого много фотографий со "Стрижами"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Очень многоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Их снимал вместе не только наш фотографФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Людей впечатлили пируэты, которые вытворяли летчики. Многие приоткрыли рты, остальные - раскрыли его полностью.
Много людей пришли посмотреть на "Стрижей" с семьямиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Но почти все смотрели на истребители через камеру телефонаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Народ удивлен фигурами, которые выписывали на небе летчикиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Кажется, каждый хотел запомнить выступление "Стрижей"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
"Стрижи" выполняли стандартную программу полета. Но и этого достаточно, чтобы подарить людям праздник.
Фигуры, исполняемые "Стрижами", были очень разнообразныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
"Стрижи" осмотрели весь микрорайон "Перспективный"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Летчики не размыкают свой дружный рядФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
И даже по-братски обнимаются. Очень крепкая дружбаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
И стоят они друг за другом/аФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Но все очень понравилось то, что они делалиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В середине выступления мужчины отпускали своих жен, припевая: "Первым делом самолеты..." Но в конце уже все пели великий шлягер, семьи снова воссоединились.
Наступило "потом". ДевушкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Девушки 2.0Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»