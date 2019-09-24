Электросетевой комплекс Ингушетии получит от «Россетей» более миллиарда рублей

23 сентября министр энергетики России Александр Новак посетил Северо-Кавказский федеральный округ, где изучил состояние электросетевой инфраструктуры. А также вместе с генеральным директором компании «Россети» Павлом Ливинским и главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым принял участие в торжественной церемонии запуска первой очереди подстанции класса напряжения 110 кВ «Плиево Новая».

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ»

Подстанция «Плиево Новая» - это коммутационный узел, обеспечивающий создание энергокольца из девяти линий электропередачи класса напряжения 110 кВ, которые проходят по территории республик Ингушетии, Северной Осетии и Чечни. Эксперты отмечают, что это один из самых масштабных и стратегически важных проектов группы «Россети», значительно повышающий надежность всей энергосистемы Северного Кавказа.

«Открытие совершенно новой цифровой подстанции, построенной с использованием 100% отечественного оборудования, дает серьезный импульс для развития всей энергосистемы страны, создает необходимые условия для подключения новых региональных потребителей, что крайне важно с учетом планов развития местных территорий», - отметил в приветственном слове Александр Новак.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов обратил внимание журналистов, что в регионе намечены большие планы по развитию энергосистемы. Современная доступная инфраструктура жизненно необходима для их реализации. Подстанция «Приево Новая» решает амбициозную задачу.

«Подстанция «Плиево Новая» - еще один энергообъект группы «Россети», построенный в рамках концепции «Цифровая трансформация 2030», - в свою очередь добавил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский. - Реализованные здесь решения позволяют достигать более высокого уровня резервирования и оперативного управления, а, следовательно, надежности, а также увеличивать срок её эксплуатации, минимизируя и операционные, и капитальные затраты. Мы делаем все, чтобы создавать в регионах необходимые инфраструктурные условия для их динамичного развития».

Благодаря вводу в эксплуатацию первой очереди подстанции «Плиево Новая» потребителям доступны дополнительные 48 МВт трансформаторной мощности. Вторую очередь планируется ввести в эксплуатацию в середине 2020 года.

ПОДНЯТЬ ПЛАТЕЖИ ДО 100%

Министр энергетики РФ Александр Новак провел в Магасе совещание по вопросам развития электроэнергетики Ингушетия.

«Важно реформировать все сферы ЖКХ, чтобы в созданных для субъектов Северо-Кавказского федерального округа комфортных условиях довести все расчеты, включая платежи населения, с субъектами электроэнергетики до 100%, - пояснил министр. - Необходимо решить проблемы потерь и нормативов потребления во всех отраслях. Только так возможно ускорить вопросы модернизации инфраструктуры для дальнейшего развития региона».

Генеральный директор компании «Россети» доложил о разработанном холдингом комплексе мер для приведения показателей электросетевого комплекса региона к нормативам. Но, как отметил глава группы компаний, действий одних только энергетиков для решения накопленных проблем недостаточно.

«Россети» выделяют 1,1 млрд рублей на борьбу с потерями, готовы за счет ремонтов поддерживать текущее состояние энергосистемы, брать в аренду с последующим переводом на баланс за долги муниципальные и бесхозные сети.

«Но для быстрого и комплексного решения проблем необходимо порядка 12 млрд рублей, которые невозможно будет компенсировать за счет роста тарифа, поэтому нужна поддержка федерального бюджета», - заявил Павел Ливинский.

Александр Новак поддержал предложение разработать проект полной модернизации электросетей Республики Ингушетия.

«Я требую от Правительства Ингушетии и других заинтересованных организаций оперативного принятия необходимых решений по всем вопросам, которые мы сегодня обсудили. Все должны исходить из того, что от состояния электросетевого хозяйства напрямую зависит дальнейшее развитие республики, реализация региональных программ в рамках национальных проектов в соответствии с Майским указом президента», - резюмировал руководитель региона Махмуд-Али Калиматов.

КОНСОЛИДАЦИЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ

В этот же день Александр Новак изучил состояние электроэнергетики в республике Северная Осетия – Алания. Руководитель федерального энергетического ведомства отметил, что любые действия должны быть направлены на улучшение качества жизни и делового климата жителей региона, и в данном случае общие усилия бизнеса и власти приносят желаемый результат.

«Современная энергосистема – обязательное условие для социально-экономического развития любого региона, поэтому крайне важно обеспечивать стабильность финансового положения энергетической инфраструктуры, а для этого необходимо гарантировать 100% оплату услуг ресурсоснабжающих организаций, - сообщил министр. - Сегодня по Северной Осетии отмечается позитивная динамика, но многое предстоит еще сделать, поэтому необходимо продолжить совместную работу региона и группы «Россети»».

Александр Новак заявил, что наряду с улучшением экономики сетевых предприятий и модернизацией электросетей высокого напряжения важно уделять внимание развитию на основе современных технологий сетей низкого напряжения, заходящих в дома жителей Республики. Этот вопрос находится в контроле в Минэнерго.

Министр энергетики России также дал поручение в кратчайшие сроки завершить процесс консолидации электросетевых активов региона на базе группы «Россети».

«Данная мера позволит решить проблему потерь электроэнергии и обеспечить одинаково высокое качество услуг для всех потребителей Северной Осетии», - добавил Александр Новак.

На мероприятии, помимо исполнения указанного постановления, обсуждалась инвестиционная программа развития и реконструкции электросетевого комплекса на территории Северной Осетии.

«В любом без исключения регионе присутствия группа «Россети» работает исключительно в интересах потребителей. Принятая и реализуемая концепция «Цифровая трансформация 2030», подразумевающая повсеместное внедрение современных технологий, позволит и жителям, и бизнес-сообществу Республики Северная Осетия – Алания уже в ближайшее время почувствовать улучшения качества, надежности и доступности электроснабжения, а также ощутить преимущества дополнительных сервисов, предложение которых мы определили в качестве одного из стратегических направлений развития компания», - заявил в ходе совещания Павел Ливинский.

Руководитель республики Вячеслав Битаров заверил федерального министра и представителей электросетевого холдинга во всесторонней поддержке со стороны органов власти Северной Осетии.

«Республика заинтересована в развитии интеллектуального электросетевого комплекса. Важно, что реализуются проекты, направленные на обеспечение республики качественной электроэнергией. Активно развиваются деловые отношения республики с министерством энергетики, со структурными подразделениями «Россетей» и такое сотрудничество является долговременным и эффективным», - заявил Вячеслав Битаров.