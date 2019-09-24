Трансляции шестого этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Загребе 26 - 28 сентября 2019: расписание, где смотреть

Хорватский Загреб принимает предпоследний, шестой этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2019. Расписание трансляций 26 - 29 сентября уже известно.

26 сентября свои короткие программы покажут юноши (10.55), спортивные пары (15:00) и девушки (18:15).

Болеем за:

- 15-летнего Артура Даниеляна, установившего мировой рекорд в короткой программе, но ставшего вторым на этапе в Челябинске (тренеры Елена Буянова, Марина Селицкая);

- 16-летнего победителя рижского этапа Гран-при Андрея Мозалева (тренер Кирилл Давыденко);

- серебряных призеров этапа в Челябинске Юлию Артемьеву - Михаила Назарычева (14 и 18 лет, тренеры Павел Слюсаренко, Алексей Меньшиков, Валентина Тюкова);

- бронзовых призеров российского этапа Гран-при Диану Мухаметзянова - Илью Миронова (16 и 18 лет, тренеры Владислав Жовнирский, Филипп Тарасов, Арина Ушакова);

- ставших пятыми на этапе в Польше Анну Щеглову - Илью Калашникова (15 и 19 лет, тренеры Артур Минчук, Николай Морошкин, Елена Бережная);

- взявшую серебро на этапе в Риге 13-летнюю Дарью Усачеву.

- дебютантку турнира 14-летнюю Анну Фролову (тренеры Светлана Панова, Татьяна Моисеева);

27 сентября в борьбу за медали вступят танцевальные дуэты с ритм-танцем (10:55).

Россию представят:

- завоевавшие бронзу в Риге 16-летние Софья Тютюнина - Александр Шустицкий (тренеры Екатерина Рублева, Иван Шефер);

- совсем недавно вставшие в пару Светлана Лизунова - Александр Вахнов (17 и 20 лет, тренеры Светлана Ляпина, Ксения Монько).

Также в этот день с произвольными программами на лед выйдут спортивные пары (14:05) и юноши (17:40).

28 сентября произвольные программы продемонстрируют танцоры (13:10) и девушки (16:25).

Время начала соревнований указано московское. Смотреть прямые трансляции с шестого этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2019 можно будет на сайте Первого канала и официальном Youtube-канале турнира ISU Junior Grand Prix.