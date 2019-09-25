«Опозорился на весь мир»: Чеченцу пришлось извиниться перед Кадыровым за фото с дочерью

Жители Чечни снова извиняются перед Рамзаном Кадыровым. На этот раз «провинился» отец невесты. Так, заботливый мужчина позволил себе сфотографироваться с дочерью в день ее свадьбы.

В сеть попали трогательные кадры торжества, где папа и дочь смотрят в объектив. В этот волнительный момент невеста роняет слезы, обнимая отца. Казалось бы, банальный сюжет любой свадьбы, но нет.

Этот поступок попал под жесткую критику Рамзана Кадырова. На заседании с представителями правительства чеченский лидер заявил, что поступок этого папы не соответствует чеченским обычаям. А они гласят следующее: когда дочь выходит замуж, отец не должен появляться на свадьбе.

Рамзан Кадыров отметил, что не позволит никому пренебрегать чеченским традициями: «Я за это попал во все санкционные списки».

Опозорился на весь мир : Чеченцу пришлось извинился перед Кадыровым за фото с дочерью.

На следующий день отец невесты записал видео, где публично извинился за то, что сфотографировался с дочерью на ее свадьбе.

В сети по этому поводу разгорелся спор. Одних возмутило, что взрослый мужчина из-за фото со своим «ребенком» «опозорился на весь мир», а другие поддержали решение Кадырова.

- Обычаи надо соблюдать. Такими темпами скоро отцы будут под венец водить дочерей, как в западной культуре;

- Чечня станет примером возрождения традиций своего народа в пример всему Кавказу;

- Раньше считалось постыдным показывать свои чувства на глазах родственников, а сейчас плачут, обнимаются, делают какие-то напутствия даже при присутствии чужих людей, - пишут пользователи сети.

Напомним, что несколько лет назад в Чечне разработали специальный свадебный протокол. Местное министерство культуры постановило, что невеста не должна разрезать свадебный торт, а девушки не могут танцевать лезгинку с непокрытой головой.

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