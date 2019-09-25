Рамзан Кадыров объявил войну вейперам, на очереди - качки и косметологи

СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-25T10:14:29+03:00

Он хочет искоренить это все

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Глава Чечни Рамзан Кадыров решил начать бороться с вейперами и теми, кто пользуется электронными сигаретами в республике. Эти устройства очень вредны, пишет руководитель региона на своей странице во "ВКонтакте".

- Мы намерены ввести полный запрет на ввоз и распространение электронных сигарет. Уверен, что данную инициативу поддержит и парламент. Мы убеждены, что вейпы представляют угрозу здоровью населения, - заявил Кадыров.

В своем решении он ориентировался на опыт некоторых других государств, которые уже ввели запрет на электронные сигареты. В планах у Кадырова бороться с неквалифицированными косметологами и продавцами стероидов.

Как отметил Кадыров, вскоре глава Минздрава Чечни совместно с другими чиновниками из администрации и совета экономической и общественной безопасности проведут масштабную проверку салонов красоты. У владельцев будут проверять всю документацию.

ИСТОЧНИК KP.RU