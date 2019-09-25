Зеленский боялся за свою жизнь и пытался тайно извиниться перед Кадыровым

Президент Украины Владимир Зеленский, после публикации неуместного и оскорбительного видеоролика с плачущим Рамзаном Кадыровым, тайно пытался извиниться перед главой Чечни через силовиков. Приехать в республику лично юморист так и не решился.

Подробности опубликовало украинское издание «Страна.ua». В 2014 году возглавляемая Зеленским студия «Квартал 95» выпустила шутливый ролик про снос памятника Владимиру Ленину. В качестве реакции на это событие и был показан плачущий глава Чечни. Но поверх видео был наложен «смешной» звукоряд — слова пенсионера, негодующего по поводу сноса пямятника.

На самом деле на видео Кадыров плакал после поминальной молитвы по своему отцу Ахмату-Хаджи Кадырову. Многие мусульмане открыто осудили подобное использование кадров.

Осенью 2014 года Зеленский лично пришёл к главе министерства внутренних дел Украины Владимиру Евдокимову. Юморист попросил помощи и защиты, сказав, что из-за скандального ролика «опасается за свою жизнь».

В полиции страны ситуацию восприняли серьёзно. В Чечню отправили посредника, который лично побеседовал с главой и заместителем главы МВД республики. После этого он передал Зеленскому требования — будущего президента приглашали приехать в Чечню и извиниться лично.

Однако Зеленский ехать отказался наотрез. Вместо него снова отправили только посредника. В качестве подарка, символизирующего извинения Зеленского, он привёз в республику дорогой экземпляр Корана.

О результатах переговоров издание не сообщает. Однако известно, что вскоре после возвращения посредника из Чечни, в Киеве загорелась машина Зеленского.

Напомним, что сразу после своего избрания Зеленский снова извинился перед Кадыровым и всем мусульманским миром. На этот раз — публично. Политик заявил, что часть передачи, в которой были использованы кадры, никак к нему не относилась, и он считает отрывок из передачи неэтичным и просит прощения за ошибку ребят из команды своего шоу.

Напомним, что на самом деле в злосчастном выпуске Зеленский лично, как ведущий, объявлял ролик с Кадыровым, сказав: «Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на разрушение памятника Ленину в Харькове».

КСТАТИ

Зеленский снова извинился перед Кадыровым

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский снова извиняется перед Рамзаном Кадыровым и всем мусульманским миром — на этот раз политик и юморист принёс извинения за кадры с плачущим главой Чечни (подробности).