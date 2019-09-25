2019-09-25T20:24:09+03:00
Спорт

Алания - ЦСКА 25 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала кубка России по футболу

Футбол, матч Алания - ЦСКА 25 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/16 финала кубка России по футболу
Андрей ЗОБОВ
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Фото: пресс-служба ФК ЦСКАФото: пресс-служба ФК ЦСКА
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Алания – ЦСКА, прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала кубка России по футболу от «Комсомольской правды».

Встреча Алания – ЦСКА стала самой обсуждаемой новостью недели в Северной Осетии. В изголодавшуюся по большому футболу республику, наконец, приедет команда премьер-лиги. Команда, за которую выступает герой республики и народный футболист Осетии Алан Дзагоев.

Вывеска собрала полные трибуны — 15 500 билетов, выпущенные в продажу, мгновенно разлетелись. Сейчас их можно найти в сети за баснословные деньги, вплоть до баснословных 450 тысяч рублей.

Матч АланияЦСКА состоится 25 сентября в рамках 1/16 финала Олимп кубка России по футболу. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Москве. «Комсомольская правда» проведёт для вас онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров Игоря Панина из города Дмитров. Лайнсмены — Владислав Назаров (Невинномысск) и Руслан Шекемов (Нальчик).

Путь команд к матчу 1/16 финала кубка России Алания – ЦСКА

Напомним, что клубы премьер-лиги стартуют с 1/16 кубка России, тогда как «Алания», выступающая во втором дивизионе, начала свой путь с 1/256 финала. На своём нелёгком пути клуб одолел «Вайнах» — 3:1, «Анжи» — 1:0, «Волгарь» — 4:1 и «Ротор» — 2:1.

Статистика личных встреч Алания – ЦСКА

Матч 25 сентября будет первым в новейшей истории «Алании». Но североосетинский клуб считают наследником развалившегося из-за финансовых проблем «Спартака» из Владикавказа. Эти клубы частенько встречались в премьер-лиге. В 34 матчах 9 раз побеждала «Алания», четырежды фиксировалась ничья и 21 раз верх брали красно-белые.

Прогнозы букмекеров на матч Алания – ЦСКА

По прогнозам букмекеров, столичный клуб должен легко расправиться со своими оппонентами из Владикавказа. ЦСКА, бесспорно, выше классом, чем их оппоненты из «Алании»

Где смотреть матч Алания – ЦСКА, траснляция

Трансляция матча «Алания» – ЦСКА 25 сентября начнётся в 17:55 (мск) на телеканале «Матч ТВ», сайтах sportbox.ru и matchtv.ru, а также в мобильном приложении «Матч! Клуб».

Прямая онлайн-трансляция матча Алания – ЦСКА

Алания - ЦСКА. 25 сентября 2019 года.Матч 1/16 Кубка России по футболу

ИСТОЧНИК KP.RU

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