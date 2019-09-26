2019-09-26T15:20:18+03:00
Происшествия

В Дагестане из рабства на каменоломне и ферме сбежали москвичи

Вербовщики обещали работу на стройке
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: "Альтернатива"Фото: "Альтернатива"
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В Москве безработных Игоря Б. (фото 1) и Владимира Е. (фото 2) вербовщики уговорили подработать за хорошую зарплату в Дагестане. Пообещалит от 20 тысяч рублей в месяц за строительные работы в Махачкале, хорошие условия труда и размещение по месту. Игорь попал в итоге на каменоломню в селе Новые Викри (Каякентский район), где за 2,5 месяца работы не получил и копейки. А его товарищ по несчастью на ферму возле поселка Пятилетка (Хасавюртовский район), где сразу осознал, во что вляпался, но покинуть ловушку смог только через полмесяца.

Между собой жертвы не были знакомы, однако в Махачкалу на попутках сбежали с разницей в один день.

- Сначала Игоря, а на следующий день и Владимира на автовокзале задержали дежурившие там полицейские и передали их координатору движения "Альтернатива" по Дагестану. Денег и документов у ребят не было, - рассказали "КП-Северный Кавказ" волонтеры движения "Альтернатива".

Обоим помогли вернуться обратно в Москву. Пострадавшим предстоит заново оформить оставленные у "работодателей" в Дагестане паспорта и найти нормальную работу. Родственники узнали о судьбах Игоря и Владимира только сейчас.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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