Официальный дилер Volkswagen «АвтоБерг» представляет специальную версию Polo Football Edition

«АвтоБерг», единственный официальный дилер Volkswagen на Кавказских Минеральных водах, спешит сообщить, что в рамках партнерства с Российским футбольным союзом марка Volkswagen представляет эксклюзивное исполнение бестселлера Polo - Football Edition.

Цены на специальную версию начинаются от 849.900 рублей, модель уже доступна для заказа в АвтоБерг.

Для новой версии Football Edition предлагается линейка двигателей на выбор: 90 л.с. и 110 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 110 л.с в паре с 6-автоматической коробкой передач или 125 л.с. с 7-АКП.

Модель оборудуется эксклюзивными 16-дюймовыми легкосплавными колесами Portago, окрашенными в черный цвет, задним спойлером и боковыми зеркалами заднего вида в черном цвете Deep Black с электрорегулировкой, электроподогревом и электроприводом, а также фарами головного света со сдвоенными рассеивателями и лампами H7 и хромированной насадкой на выхлопную трубу.

Интерьер и функциональное оборудование исполнения Football Edition включает мультифункциональное спортивное рулевое колесо, кожаную отделку рукояток рычагов коробки передач и стояночного тормоза, а также электростеклоподъемники всех дверей с комфортным открыванием (auto up/down) и защитой от защемления, центральный замок с дистанционным управлением и двумя складными радиоключами. Кроме того, для версии с двигателем 125 л.с. доступны автоматический климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции и система стабилизации ESP.

Модификация Football Edition также располагает опцией Volkswagen Connect, благодаря которой владелец автомобиля получает возможность контроля и управления рядом функций автомобиля с помощью мобильного телефона. Опционально для версии доступен пакет «Комфорт», в который входят: датчики парковки спереди и сзади с визуальной и звуковой индикацией о препятствиях, а также электрообогрев лобового стекла.

При заказе модификаций с двигателями 90 л.с. или 110 л.с пакет можно дополнить автоматическим климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции. В список дополнительных опций также входит пакет «Безопасность», в составе которого: дополнительная защита двигателя снизу, противоугонная система с электронным иммобилайзером, датчиками внутреннего объема и автономной сиреной, а также система стабилизации ESP (в стандартном оснащении для 125-сильной модели).

Кроме того, при покупке данной модификации клиент получает дополнительные футбольные аксессуары: футбольный мяч "Cup", белый/синий/серый, комбинированные салонные коврики и поддон в багажник.

Для России футбол – самый массовый вид спорта, который является традиционно значимым и для Volkswagen. Марка поддерживает сборные во многих странах мира в рамках масштабной кампании, проходящей под слоганом «Volkswagen. Заряжаем футболом».

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