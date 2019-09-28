2019-09-28T21:12:07+03:00
Общество

Учитель года 2019: объявлены имена 15 лауреатов всероссийского конкурса

Учитель года 2019: в списке финалистов традиционно больше женским имен, чем мужских
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Учитель проводит урок в рамках конкурсаУчитель проводит урок в рамках конкурса
Изменить размер текста:

Учитель года 2019: имена 15 лауреатов, претендующих на престижную премию, названы в Грозном. Конкурсные соревнования в столице Чечни пройдут два этапа, на третий участники в сокращенном составе отправятся в Москву.

Там имя одного из 15 лауреатов прозвучит 4 октября на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце, где наградят победителя, заслужившего титул "Учитель года - 2019".

А пока в списке лучших учителей страны: преподавательницы русского и литературы Лариса Арачашвили из Волгограда и Анастасия Василевская из Воронежа, учитель иностранного языка Светлана Видакас из Переславля-Залесского, учитель ОБЖ и физики Виталий Ерохин из Тюмени, учитель французского Марина Зезкова из Санкт-Петербурга, учитель информатики Ольга Иванилова из Севастополя, учитель физики Дмитрий Комиссаров из города Лысково Нижегородской области, учитель географии Павел Красновид из Подольска Московской области, учитель истории и обществознания Александр Мамаев из села Нижняя Омка Омской области, учитель биологии Наиль Мирсаитов из Казани, учитель технологии Михаил Ракитин из Твери, учитель химии Вероника Романова из Саратова, учитель истории и обществознания Виктория Скрипникова из поселка Николаевка Камчатского края, учитель английского Ольга Физер из поселка Вурнары Чувашской Республики и учитель информатики и математики Милица Щипун из Белогорска Амурской области.

Лица лаураетов

Лица лаураетов

Лауреатов ждут еще два испытания: мастер-класс и образовательный проект. По их итогам количество претендентов сократится до 5. Они и сразятся за звание учителя года 2019 в последнем туре в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Школьные гаджеты: разбираемся, какие устройства можно использовать на уроках
С 1 сентября вступило в силу ограничение на мобильники на уроках. Носит оно рекомендательный характер, но рекомендации отправлены во все регионы и подписаны сразу тремя ведомствами: Роспотребнадзором, Рособрнадзором и Министерством просвещения
Новости 24
Волки загрызли 250 овец в Дагестане
Зверски расправившийся с женой в Северной Осетии мужчина дважды нарушал домашний арест
16-летний подросток в Дагестане убил отца
Белка атаковала детскую коляску в Ставрополе
На Ставрополье объявлено экстренное предупреждение
В Ингушетии мужчина подобрал потерянный силовиками пулемет и принес в полицию
В Дагестане осудят депутата с приятелем за "отмывание" земли на 270 млн
Через 7 лет новым сенатором от Ставрополья стал военный
Правительство Ставрополья ушло в отставку
Во Владикавказе проверят полицейских, которые не защитили Регину Гагиеву от бывшего мужа
«ЕвроХим» признан компанией с лучшей репутацией в химической отрасли России
Видео: два кабардинских индюка отобрали мяч у мальчишек и гоняют в футбол
Во Владикавказе похоронили жестоко зарезанную бывшим мужем Регину Гагиеву
На Ставрополье руководитель фирмы разорил ее на 27 млн рублей
На Ставрополье две девушки умерли от отравления угарным газом
В Ставрополе кот припарковал машину
На Ставрополье появится «Нулевой километр любви»
Ставропольский драмтеатр приготовил 3 новых спектакля в 175-ом сезоне
В Северной Осетии газовики проводят рейды по домам абонентов
Новый сквер с ротондой и амфитеатром открыт в Ставрополе
Дагестанская девушка спасла жизнь малышу, страдающему раком крови
Оставил сыновей и жену, погибнув в 34 года: на Ставрополье отпели воина спустя 78 лет
Замдиректора сельхозфирмы на Ставрополье обвиняется в присвоении зерна
В Ставрополе закончили подготовку к зиме
Две женщины подрались на борту самолета "Москва-Минводы"
Погода на выходные: ливни и холода идут на Ставрополье
Ставрополец изнасиловал 16-летнюю девушку и выбросил без сознания на трассе