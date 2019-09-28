Учитель года 2019: объявлены имена 15 лауреатов всероссийского конкурса

Учитель года 2019: имена 15 лауреатов, претендующих на престижную премию, названы в Грозном. Конкурсные соревнования в столице Чечни пройдут два этапа, на третий участники в сокращенном составе отправятся в Москву.

Там имя одного из 15 лауреатов прозвучит 4 октября на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце, где наградят победителя, заслужившего титул "Учитель года - 2019".

А пока в списке лучших учителей страны: преподавательницы русского и литературы Лариса Арачашвили из Волгограда и Анастасия Василевская из Воронежа, учитель иностранного языка Светлана Видакас из Переславля-Залесского, учитель ОБЖ и физики Виталий Ерохин из Тюмени, учитель французского Марина Зезкова из Санкт-Петербурга, учитель информатики Ольга Иванилова из Севастополя, учитель физики Дмитрий Комиссаров из города Лысково Нижегородской области, учитель географии Павел Красновид из Подольска Московской области, учитель истории и обществознания Александр Мамаев из села Нижняя Омка Омской области, учитель биологии Наиль Мирсаитов из Казани, учитель технологии Михаил Ракитин из Твери, учитель химии Вероника Романова из Саратова, учитель истории и обществознания Виктория Скрипникова из поселка Николаевка Камчатского края, учитель английского Ольга Физер из поселка Вурнары Чувашской Республики и учитель информатики и математики Милица Щипун из Белогорска Амурской области.

Лица лаураетов

Лауреатов ждут еще два испытания: мастер-класс и образовательный проект. По их итогам количество претендентов сократится до 5. Они и сразятся за звание учителя года 2019 в последнем туре в Москве.