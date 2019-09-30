Вместо тюрьмы - повышение: закрыто дело онкологов, по ошибке удаливших грудь пациентке в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии закрыли громкое дело. Обвиняемыми выступали врачи Республиканского онкологического диспансера. Потерпевшей - 59-летняя Муслимат Тохтоулова. Еще 11 лет назад женщине по ошибке удалили грудь, яичники, матку и назначили смертельно опасное лечение от несуществующего рака. Разбирательство с расследованием и судами тянулось до сих пор. И в результате хирурга-гинеколога, обвиненную в причинении пациенту тяжкого вреда здоровью, полностью оправдали. Маммологов признали виновными в причинении вреда средней тяжести, но освободили от наказания из-за истечения срока давности.

Скажем больше, хирург-гинеколог не просто избежала ответственности, но решением суда заслужила "реабилитацию с возмещением морального вреда". А вот Муслимат Тохтоулова, ставшая по халатности врачей инвалидом 2 группы, за многолетние страдания даже извинений не услышала.

- Буду апелляцию подавать, беспредел! Все, кому про это рассказала, в шоке! Оперировавшая меня гинеколог Фатима Болатчиева не отстранялась от работы на время следствия и сейчас продолжает работать в больнице Усть-Джегуты. Маммолог, поставивший неверный первичный диагноз, стал заведующим отделения. Бардак! - плачет женщина.

"КП-Северный Кавказ" Муслимат Идрисовна обмолвилась, что только на адвокатов потратила больше 100 тысяч рублей. Это при том, что на многих заседаниях из-за нехватки денег защищала свои интересы сама. Еще десятки тысяч ушли на лекарства, обследования. И говорить про помощь со стороны нерадивых медиков не приходится.

- Даже швы вовремя не сняли. Всем после операции было на меня плевать. Гормональные препараты тоже не прописали, из-за чего мучилась от посткастрационного синдрома, - продолжает Тохтоулова.

Живет женщина в КЧР, но с недавнего времени прописалась в Ставрополе. Говорит, что в ее родной республике "все завязано на кумовстве", из-за чего не надеется уже на торжество истины. Апелляцию поэтому готовится подавать из краевого центра соседнего с Карачаево-Черкесией Ставрополья.

История, напомним, берет начало в 2008 году, когда 48-летняя Муслимат Идрисовна пошла в Республиканский онкологический диспансер в Черкесске с укусом паука под грудью и сделала маммографию. Врач поставил диагноз "Отечно-инфильтративная форма рака". Визуально! Ни один анализ не подтверждал опасений. Но главврач онкодиспансера настаивал и на очередной встрече поставил перед выбором: доживать максимальные 18 лет или идти на операцию и химиотерапию. Тохтоулова еще раз сделала цитологическое исследование и гистологию, которые снова не показали ни одной раковой клетки в организме. Но, невероятно, врачи все равно упорно настаивали на удалении груди и облучении! В итоге женщине удалили здоровую грудь, яичники и матку. А потом послали на 18 курсов химиотерапии. Надо ли говорить, что Муслимат Идрисовна угробила свое здоровье и, узнав правду, решила во что бы то ни стало наказать врачей?

Но расследование затянулось на 6 лет. И по судам дело кочевало еще 5 лет. На свою скромную пенсию неотступная женщина продолжает бороться не ради денег, а ради справедливости. На компенсацию, признается, уже не рассчитывает. Хочет только обезопасить людей от ошибок недобросовестных врачей.

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