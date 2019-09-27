«Исполнил страшную клятву»: Как пылкий любовник стал похитителем, мучителем и убийцей 22-летней красавицы

Жуткие подробности истории зверски убитой 22-летней кавказской красавицы рассказали в последнем выпуске программы «Пусть говорят» на Первом канале.

«Или ты моя, или я тебя зарежу», – угрожал ревнивый Вадим бывшей жене. Кстати, Регину он украл, когда ей едва исполнилось восемнадцать лет. До нее у Вадима Техова уже был брак и отношения с женщинами. И их он тоже любил избивать.

Подруги Регины рассказали в студии о том, как муж-тиран размахивался кулаками, даже, когда она была беременной. Испуганная девушка боялась уйти, не верила, что он и после развода оставит ее в покое. А когда родился сын-первенец, ей казалось, что счастливый отец изменится. Изменился, только стал еще жестче.

Вадим запрещал ей выходить куда-либо без его ведома, бил и издевался. Единственное место, которое имело право посещать жена – спортзал, причем, исключительно женский.

А когда Регина решилась на развод, побоялась даже прийти в суд, чтобы с ним лишний раз не видеться. Вадим спокойно подписал документы, но оставить маленького сына с мамой, не позволил. Малышу было 1,5 года, когда его забрали на воспитание родители Техова.

– Приходя к ним домой, Регина объясняла Вадиму, что пришла не к нему, а к ребенку. Повторяла, что между нами ничего не может быть. «Ты не можешь измениться, а я устала терпеть», – говорила она. А он продолжал ее ревновать и повторять: «Если ты не со мной – то больше ни с кем, иначе я тебя зарежу, - рассказывает Роксана, сестра Регины.

Роксана вспоминает, что Вадим угрожал сестре и после развода: стоп-кадр

Программа была снята за несколько дней до смерти девушки. Съемочная группа побывала в больнице, где сестра, родственники и мама истерзанной Регины молились и верили в чудо.

– Он постоянно за ней ходил и угрожал. Не будешь моей – будешь мертва, говорил он Регине. Я не считаю, что это – любовь, это ревность скорее всего. Хотя, зачем она, если они уже не живут вместе. Не могу его назвать человеком, это животное. Человек так с ножом не накидывается на девушку, тем более в Осетии, – делится плачущая мама в больничном коридоре.

Среди гостей программы сидели женщины, испытавшие на себе ужасы домашнего насилия. Но видеокадры расправы над бывшей возлюбленной, заставили содрогнуться и их. «Почему женщины это терпят, почему они не уходят от таких тиранов?», – выкрикивали эмоциональные слушатели жуткой истории.

– У нас на Кавказе у девушек принято так, если это твой первый мужчина, то ты стараешься на всю жизнь сохранить с ним отношения. Чтобы там не было. Он был и оставался для нее единственным. Много раз она приходила на тренировки вся побитая в синяках. Я видела однажды, как он приезжал к фитнес центру, она вышла к нему. А забежала обратно вся в побоях и долго тряслась, – рассказала подруга и фитнес-тренер Лина.

Другая подруга вспомнила, как однажды заехала за Региной, а она вышла из дома с разбитой губой и с синяками на лице. Это так ей досталось от мужа уже после развода.

А дело было так: Регина вместе с малышом ехала в такси к сестре, ее заметил Вадим. Разъяренный мужчина остановил машину, вытащил бывшую жену и на глазах у ребенка избил ее.

Подруги вспоминают, как муж-тиран преследовал Регину и избивал ее

Наносить ей удары было таким же привычным делом, как и ревновать. Роксана вспоминает, что сестра могла ночью проснуться, чтобы выпить воды, а Вадим считал, что в этот момент ее в шкафу поджидает любовник. Также яростно он воспринимал смс-сообщения от любого представителя мужского пола.

– Если он тебе написал, значит между вами что-то есть, – размахивая мобильный кричал он каждый раз жене.

Именно после такой сцены экс-супруг выхватил заранее подготовленный нож и искромсал красавицу (видео с места происшествия).

На следующий день Вадим пришёл в полицию сдаваться — тут, по сведениям информированного источника «КП», выяснилось, что мужчина вообще не должен был покидать дом. Ревнивец находился под домашним арестом, на его ноге даже был закреплён специальный маячок. Он нарушил режим, а сотрудники ФСИН не успели остановить убийцу.

Изрезанная, с пробитой сонной артерией, Регина Гагиева шесть дней балансировала на грани жизни и смерти. Но все усилия врачей оказались тщетны — 22-летняя красавица умерла, не приходя в сознание.

Похороны жертвы безумной ревности состоятся сегодня, 27 сентября во Владикавказе.

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