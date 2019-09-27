Герой или грязный делец: россиянин спасал онкобольных и попал под следствие

Сотрудники ФСБ и МВД задержали трех мужчин, которые торговали лекарством «Китруда», жизненно необходимое онкобольным. Продавцы ввозили его из Германии и реализовывали на своем сайте.

Впервые Мурад Балахов, руководитель троицы задержанных, ввез препарат в Россию по просьбе своего знакомого, рассказывает «КП - Северный Кавказ» Заур Омаров. Тогда уроженец Кабардино-Балкарии жил в Дюссельдорфе, имея вид на жительство в Германии. Позже у него стали просить лекарство все чаще и больше. После того, как «Китруда» зарегистрировали в 2016 году в России, Мурад создал свой сайт, на котором и продавал продукцию с 2017 года.

Вместе с мужчиной работали еще два человека: его брат Казбек и Александр Балакин из Москвы. На момент задержания Балаховы жили в Нальчики, а Балакин все это время был в столице. В его обязанности входила курьерская доставка по Москве. Казбек же в этой схеме почти ничего не делал — лишь пару раз отвез препарат. За все время он не получил ни одного процента с выручки.

- Казбек задержан просто за то, что он брат Мурада. Ему, конечно, приписывают то, что он работал курьером. Но курьер — это тот, кто доставляет и деньги за это получает, - говорит Омаров.

Казбек Балахин. Фото: Соцсети

Как уверяет адвокат Балахова, мужчины спасали человеческие жизни, сотрудничая с благотворительными организациями, и не брали больших денег. Лекарство, как отмечает юрист, очень дорогое: на рынке цена препарата варьируется от 63 тысяч до 315 тысяч рублей. Балахов отдавал его за 107 тысяч, а порой и по закупочной цене, если того требовала ситуация.

При этом Омаров отмечает, что лекарство тяжело купить. Когда его теща заболела онкологией, ему было очень трудно найти «Китруда». Балахов же сделал препарат доступней и в плане цены, и в плане количества продукции.

- Моего подзащитного обвиняют в сбыте фальсифицированных лекарств. Главная проблема — на лекарствах, согласно закону «О здоровье граждан», должна быть маркировка и инструкция на русском языке. Только по этому признаку лекарства признаны контрафактными, сами же они были очень качественными, европейскими - сказал адвокат.

Александр Балакин. Фото: Соцсети

После задержания против мужчин открыли уголовное дело по пункту «а» второй части 238.1 статьи УК РФ (обращение фальсифицированных лекарственных средств организованной группой). За это им грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. Следственный комитет попросил отправить Балаховых в СИЗО, а Балакина — отпустить под домашний арест. И Останкинский районный суд Москвы одобрил ходатайство.

- Казбека, который причастен к торговле только косвенно, сидит в СИЗО. А Балакин, реальный курьер, не сидит. Гражданин Украины, сам наркоман, избивающий свою жену. Его не закрывают, а Казбека закрывают, - поражается Омаров.

Мурад Балахов не признает своей вины. На судебном слушании он попросил передать своей дочери, что «он не преступник, он людям помогал».

Проверка показала

Корреспондент «КП — Северный Кавказ» опросил независимых экспертов по поводу препарата «Китруда». Выяснилось, что сбытчик продавал товар, который не считает в России дефицитным.

- Препарат хороший, очень ценный и во многих случаях спасительный. Сейчас он вполне доступен, его используют онкодиспансерах. Причем люди получают его бесплатно, - утверждает Андрей Коржиков, хирург-онколог высшей квалификации. Его слова подтвердил онколог Андрей Пылев, который, правда, заметил, что само по себе лекарство очень дорогое.