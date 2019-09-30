2019-09-30T18:21:12+03:00
Общество

«Брутальный чеченец зарыдал»: Брошенный на военной дороге мальчик, нашел свою семью

Спустя четверть века мужчина отыскал родных [видео]
Ася АСРЯН
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Молодой кавказец почти 25 лет пытался найти родных и обрести корниМолодой кавказец почти 25 лет пытался найти родных и обрести корни
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История кавказского мальчика Расула Сумейманова оставалась загадкой на протяжении 25 лет. Пятилетнего ребенка одного, укутанного в одеяле, нашли на военной дороге в Дагестане в середине 1990-х годов.

Найти родных не удалось, и малыша отправили в детский дом в Махачкалу. Там одинокий Расул жил и вырос, не подозревая, что его дом и родные, близко.

Юноша помнил, что у него были родители, но где они, и как там получилось, что он остался брошенным на дороге, никто не знал. Молодой кавказец почти 25 лет пытался найти родных и обрести корни. Его история тронула души тысячи россиян после того, как он несколько раз становился героем программы «Жди меня».

Увидел его, десятки людей кинулись звонить и назначать ему встречу. Многие жители Дагестана посчитали, что высокий брюнет может быть их потерянным сыном или братом.

Десятки ДНК, встречи с предполагаемыми сестрами и матерями не давали результатов. Поиски приходилось снова и снова начинать с нуля. Пока недавно в студию не обратилась жительница Грозного Алина.

"Жди меня": Брошенный на военной дороге чеченский мальчик, спустя 25 лет нашел свою семью.

В 2004 году девушка уже становилась гостьей программы «Жди меня». После трагедии, которая случилась с ее мамой, Алина пыталась найти родного брата Расула. Брата так и не нашли, но зато нашлись бабушка и дядя. Они и рассказали, что маму Алины звали Разият Сулейманова.

В 1995 году в разгар военных действий Разият с дочерью и сыном приехала в Чечню повидать родных. Когда начались боевые действия, обеспокоенная мать в спешке забрала детей и уехала. Больше их никто не видел.

То, что спустя девять лет Алина нашлась, стало для ее родных настоящим чудом. Позже выяснилось, что мать девочки погибла в войне, в живых не осталось и отца. А вот о судьбе брата Расула ничего не было известно.

Алина после выпуска интерната вышла замуж и стала матерью двух сыновей. Все эти годы она мечтала найти единственного родного брата. По ее словам, ей часто снилось, как она малышкой, обнимает черноволосого, шустрого мальчугана.

Несколько дней назад этот сон превратился в реальность. Результаты ДНК показали, что парень и девушка приходятся друг другу родными брат и сестрой. Брутальный кавказец от радости не смог сдержать слезы радости.

А на днях Расул вместе с супругой отправился в Грозный, там его с теплыми объятиями встретила многочисленная родня, которую он мечтал найти всю жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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