2019-09-30T21:09:57+03:00
Общество

На словах — Лев Толстой: дагестанский мажор попытался взять назад извинения перед полицией и поплатился

К молодому человеку вновь постучались удивлённые стражи порядка [видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Фото: кадр видео с извинениями / МВД по РДФото: кадр видео с извинениями / МВД по РД
Изменить размер текста:

Анекдотическая история произошла в Дагестане: молодой мажор и дебошир, устроивший дрифт на проезжей части в два ночи, попытался взять назад свои извинения перед полицией. Парень матом послал сотрудников автоинспекции и пообещал, что свои подвиги он будет повторять. После чего в его дверь снова постучались недоумевающие стражи порядка...

Вся история началась 8 сентября. Махчкалинский мажор на люксовом чёрном «Мерсе» решил устроить дрифт около автомойки. «Геройство» молодого наглеца попало на видео — жители ближайших домов были буквально в шоке от резкого скрежета шин и рёва моторов.

Мажор извиняется в первый раз.

Молодого нахала нашли полицейские. И, чтобы подчеркнуть недопустимость подобного поведения, мажора попросили извиниться и сказать о недопустимости подобного поведения на камеру.

Так история могла закончится. Но нет! Когда нахал оказался за стенами участка, он записал новое видео. Видимо, чтобы его авторитет не упал в глазах таких же наглых друзей, парень на камеру послал сотрудников Госавтоинспекции и сообщил, что подобные подвиги собирается только повторять.

Дагестанец отказался от своих слов в полиции.

Когда видеоопровержение увидели в полиции, были сильно впечатлены наглостью молодого мажора. Его вежливо спросили, что всё это значит. И интернет-герой тут же от своих слов про полицию отказался. И извинился. Вот только теперь этого мало. И вместо штрафа болтуну впаяли трое суток в изоляторе.

Дагестанский мажор извиняется во второй раз.

— За уклонение от исполнения административного наказания лихачу назначили административное наказание в виде ареста сроком на трое суток с отбыванием наказания в спецприемнике города Махачкалы, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД Дагестана. — Обстоятельством, смягчающим административную ответственность по делу, суд счел его раскаяние в содеянном. По истечении срока ареста будет рассмотрено дело о хулиганстве, по которому предполагается срок ареста — 15 суток.

В полиции верят, что на этот раз словоблуд ничего больше не запишет. Ну а если наглости хватит — он уже будет знаком с местоположением спецприёмника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Зверское убийство 22-летней Регины Гагиевой могли предотвратить
Знаменитый кавказский танец исполнили на высоте 3,5 тысячи метров
Ставрополец разгромил помещение общественной организации
В Кисловодске народная дегустация определит лучшее молодое вино
"Много двоек и семерок": ставрополец стал миллионером из-за секретной комбинации
Ставрополец, обматеривший полицейского, полгода проведет на исправительных работах
Кадыров вышел на пикет в Дагестане
Ставропольские музейщики определили сходство скифки с Ангелой Меркель
Таможенники не дали похудеть жительнице Ессентуков
Во вторник на Ставрополье пойдет дождь
«Музыкальная осень Ставрополья»: спектакль «Notre-Dame de Paris» на русском
Емельяненко раскритиковал Нурмагомедова за «некрасивые и скучные бои»
В Дагестане и Чечне люди ведут самый здоровый образ жизни
Стало известно, какое наказание ждет ревнивца, жестоко зарезавшего Регину Гагиеву
Ставрополье потратит 492 млн рублей на 319 проектов по развитию села
«Налево пойдешь — закладку найдешь»: на Ставрополье поймали наркодилера-поэта
После урока ОБЖ про оружие дагестанка расстреляла подругу
Ставропольский «Моцарт» выступил вместе с Гергиевым
ЯМыКадыров: чеченцы объявили войну вейперам, на очереди - табачники
4 железноводчанина представят край на первенстве страны по дзюдо
Видео: Дагестанцы приехали на ростовскую свадьбу на тракторах
Нокдаун в первом раунде: Пятигорский боксер Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы
Отдал пистолет в залог: на ставропольца заведено уголовное дело
Ставрополец спланировал ограбление знакомой из-за 10 млн рублей
Стало известно, в каких регионах Северного Кавказа больше любят ЗОЖ