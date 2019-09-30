На словах — Лев Толстой: дагестанский мажор попытался взять назад извинения перед полицией и поплатился

Анекдотическая история произошла в Дагестане: молодой мажор и дебошир, устроивший дрифт на проезжей части в два ночи, попытался взять назад свои извинения перед полицией. Парень матом послал сотрудников автоинспекции и пообещал, что свои подвиги он будет повторять. После чего в его дверь снова постучались недоумевающие стражи порядка...

Вся история началась 8 сентября. Махчкалинский мажор на люксовом чёрном «Мерсе» решил устроить дрифт около автомойки. «Геройство» молодого наглеца попало на видео — жители ближайших домов были буквально в шоке от резкого скрежета шин и рёва моторов.

Мажор извиняется в первый раз.

Молодого нахала нашли полицейские. И, чтобы подчеркнуть недопустимость подобного поведения, мажора попросили извиниться и сказать о недопустимости подобного поведения на камеру.

Так история могла закончится. Но нет! Когда нахал оказался за стенами участка, он записал новое видео. Видимо, чтобы его авторитет не упал в глазах таких же наглых друзей, парень на камеру послал сотрудников Госавтоинспекции и сообщил, что подобные подвиги собирается только повторять.

Дагестанец отказался от своих слов в полиции.

Когда видеоопровержение увидели в полиции, были сильно впечатлены наглостью молодого мажора. Его вежливо спросили, что всё это значит. И интернет-герой тут же от своих слов про полицию отказался. И извинился. Вот только теперь этого мало. И вместо штрафа болтуну впаяли трое суток в изоляторе.

Дагестанский мажор извиняется во второй раз.

— За уклонение от исполнения административного наказания лихачу назначили административное наказание в виде ареста сроком на трое суток с отбыванием наказания в спецприемнике города Махачкалы, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД Дагестана. — Обстоятельством, смягчающим административную ответственность по делу, суд счел его раскаяние в содеянном. По истечении срока ареста будет рассмотрено дело о хулиганстве, по которому предполагается срок ареста — 15 суток.

В полиции верят, что на этот раз словоблуд ничего больше не запишет. Ну а если наглости хватит — он уже будет знаком с местоположением спецприёмника.