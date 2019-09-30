Манчестер Юнайтед – Арсенал 30 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 7 тура чемпионата Англии по футболу

Два грозных топовых клуба проведут яркий матч вторых выходных марта. В гости на «Олд Траффорд» к легендарному «Манчестер Юнайтед» приедет «Арсенал». Обе команды находятся в неприемлемой форме и занимают непривычные для себя места в турнирной таблице. «Канониры» находятся на 8-й позиции, а «красные дьяволы» и вовсе обосновались на 11 строчке. «КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Манчестер Юнайтед – Арсенал 30 сентября 2019.

Статистика личных встреч Манчестер Юнайтед – Арсенал 30 сентября 2019

За всю историю коллективы провели между собой 230 матчей. «Манчестер Юнайтед» смог одержать 97 побед, «канониры» оказывались сильнее в 82 случаях и 51 раз была зафиксирована ничья. Последний очный поединок 10 марта на «Эмирейтс» себе записали в актив футболисты «Арсенала», всухую обыграв соперников со счётом 2:0.

Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед – Арсенал 30 сентября 2019

Обе команды имеют примерно равные шансы на успех. Но букмекеры, всё же, дают чуть более выгодные коэффициенты на МЮ в силу того, что матч проходит на родном стадионе «дьяволов».

Телетрансляция матча Манчестер Юнайтед – Арсенал 30 сентября 2019

Трансляция матча Манчестер Юнайтед – Арсенал 30 сентября 2019 года состоится в 22:00 по московскому времени на сайте «КП». Однако видеотрансляции на территории России не будет.