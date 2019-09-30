2019-09-30T21:42:05+03:00
Спорт

Манчестер Юнайтед – Арсенал 30 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 7 тура чемпионата Англии по футболу

Футбол, матч Манчестер Юнайтед – Арсенал 30 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 30 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 7 тура чемпионата Англии по футболу
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
«МЮ» играет против «Арсенала»«МЮ» играет против «Арсенала»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Два грозных топовых клуба проведут яркий матч вторых выходных марта. В гости на «Олд Траффорд» к легендарному «Манчестер Юнайтед» приедет «Арсенал». Обе команды находятся в неприемлемой форме и занимают непривычные для себя места в турнирной таблице. «Канониры» находятся на 8-й позиции, а «красные дьяволы» и вовсе обосновались на 11 строчке. «КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Манчестер Юнайтед – Арсенал 30 сентября 2019.

Статистика личных встреч Манчестер Юнайтед – Арсенал 30 сентября 2019

За всю историю коллективы провели между собой 230 матчей. «Манчестер Юнайтед» смог одержать 97 побед, «канониры» оказывались сильнее в 82 случаях и 51 раз была зафиксирована ничья. Последний очный поединок 10 марта на «Эмирейтс» себе записали в актив футболисты «Арсенала», всухую обыграв соперников со счётом 2:0.

Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед – Арсенал 30 сентября 2019

Обе команды имеют примерно равные шансы на успех. Но букмекеры, всё же, дают чуть более выгодные коэффициенты на МЮ в силу того, что матч проходит на родном стадионе «дьяволов».

Телетрансляция матча Манчестер Юнайтед – Арсенал 30 сентября 2019

Трансляция матча Манчестер Юнайтед – Арсенал 30 сентября 2019 года состоится в 22:00 по московскому времени на сайте «КП». Однако видеотрансляции на территории России не будет.

Манчестер Юнайтед Арсенал 30 сентября 2019.Прямая онлайн-трансляция матча 7 тура чемпионата Англии по футболу

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Торпедо — Крылья Советов 25 сентября 2019: прямая трансляция матча Кубка России по футболу
Футбол, матч Торпедо — Крылья Советов. Прямая онлайн-трансляция игры 1/16 финала Кубка России по футболу, которая пройдет 25 сентября в Москве. Составы команд, статистика личных встреч, видео голов
Новости 24
Зверское убийство 22-летней Регины Гагиевой могли предотвратить
Знаменитый кавказский танец исполнили на высоте 3,5 тысячи метров
Ставрополец разгромил помещение общественной организации
В Кисловодске народная дегустация определит лучшее молодое вино
"Много двоек и семерок": ставрополец стал миллионером из-за секретной комбинации
Ставрополец, обматеривший полицейского, полгода проведет на исправительных работах
Кадыров вышел на пикет в Дагестане
Ставропольские музейщики определили сходство скифки с Ангелой Меркель
Таможенники не дали похудеть жительнице Ессентуков
Во вторник на Ставрополье пойдет дождь
«Музыкальная осень Ставрополья»: спектакль «Notre-Dame de Paris» на русском
Емельяненко раскритиковал Нурмагомедова за «некрасивые и скучные бои»
В Дагестане и Чечне люди ведут самый здоровый образ жизни
Стало известно, какое наказание ждет ревнивца, жестоко зарезавшего Регину Гагиеву
Ставрополье потратит 492 млн рублей на 319 проектов по развитию села
«Налево пойдешь — закладку найдешь»: на Ставрополье поймали наркодилера-поэта
После урока ОБЖ про оружие дагестанка расстреляла подругу
Ставропольский «Моцарт» выступил вместе с Гергиевым
ЯМыКадыров: чеченцы объявили войну вейперам, на очереди - табачники
4 железноводчанина представят край на первенстве страны по дзюдо
Видео: Дагестанцы приехали на ростовскую свадьбу на тракторах
Нокдаун в первом раунде: Пятигорский боксер Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы
Отдал пистолет в залог: на ставропольца заведено уголовное дело
Ставрополец спланировал ограбление знакомой из-за 10 млн рублей
Стало известно, в каких регионах Северного Кавказа больше любят ЗОЖ