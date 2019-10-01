2019-10-01T10:00:55+03:00
Спорт

Рашид Рахимов покинул «Ахмат» — объявлено имя нового главного тренера

Наставником грозненцев стал Игорь Шалимов
Андрей ЗОБОВ
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Фото: пресс-служба ФК «Ахмат»Фото: пресс-служба ФК «Ахмат»
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Перестановки на тренерском мостике грозненского «Ахмата» — после поражения от «Сочи» со счётом 2:0 пост менеджера оставил Рашид Рахимов. При этом руководство команды явно было готово к таким перестановкам и уже нашло замену. Наставником грозненцев стал Игорь Шалимов.

— Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат». После матча с «Сочи» Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны. В начале сезона была озвучена задача – занять по итогам футбольного года место в зоне Лиги Европы. Уверен, амбиции клуба, подбор игроков соответствуют объявленным целям. Однако после одиннадцати туров команда находится на дне турнирной таблицы. В сложившейся ситуации перемены необходимы, — написал в своём Instagram президент клуба Магомед Даудов.

После 11-ти туров грозненцы занимают предпоследнюю, 15-ю строчку в таблице РПЛ, набрав всего 9 очков из 33-х возможных. Отрыв от пятого места, открывающего путь в еврокубки, составляет 14 очков.

Вытаскивать «Ахмат» со дна и решать поставленные задачи будет новый главный тренер — Игорь Шалимов. Главной строчкой в его реноме стала работа с «Краснодаром» — в первом же сезоне вместе с Шалимовым клуб финишировал на 4-м месте и попал в заветную Лигу Европы.

— Уже 5 октября команде предстоит выездная игра с «Уфой». Поэтому действовать нужно незамедлительно. Я предложил занять должность главного тренера российскому специалисту Игорю Шалимову. Он хорошо знает премьер-лигу, в целом отечественный футбол. В тренерский штаб также войдут войдут Магомед Адиев - старший тренер, Равиль Сабитов и Андрей Митин. В сложившейся ситуации, когда до очередного матча считанные дни, Игорь Михайлович вместе с помощниками незамедлительно прибудут в расположение команды и приступят к работе, — резюмировал Магомед Даудов.

Напомним, Рахимов был наставником «Терека», а затем и переименованного «Ахмата» с 2013 года. Тренеру удалось добиться самого высокого результата в истории клуба — с ним тогда ещё «Терек» занял пятую строчку в итоговом зачёте РПЛ. Однако руководство не было удовлетворено результатом, мечтая о тех же еврокубках, в которые тогда можно было выйти лишь с 4-го места. После этого, в 2017 году Рахимова на год сменил Олег Кононов, который показал ещё более печальный результат.

В результате, в 2018 году Рашид Маматкулович снова возглавил команду, но команда заняла лишь 8 строчку по итогам сезона 18/19. От тренера снова потребовали выхода в еврокубки и после серии поражений Рахимов решил окончательно оставить грозненский клуб.

lord_095lord_095
Новый тренерский состав Ахмата
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ИСТОЧНИК KP.RU

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