За мать и детские обиды: сын избил и изнасиловал толкушкой отца-пенсионера

В Зеленокумске в одной семье произошла бытовая ссора, которая отличается от обычной своей жестокостью. 32-летний сын поругался с 62-летним отцом и решил выместить все свои детские обиды в один момент. Об инциденте сообщает пресс-служба Следственного комитета.

За тихим семейным вечером сын с отцом выпивали и мирно говорили о насущных делах. Когда мужчины захмелели, градус общения резко вырос. Достиг же он своего апогея, когда пьяный отец начал оскорблять мать. Тут сын не выдержал:

- Отец высказывал какие-то оскорбительные слова в адрес матери. На этой почве все и завязалось: сын ударил папу, вспомнились детские обиды, - подробнее рассказал о произошедшем журналисту "КП - Северный Кавказ" представитель Советского городского отдела Следственного комитета.

Сын вывел избитого отца на улицу и там изнасиловал его толокушкой для картофельного пюре. Все происходящее видела мать, которая и вызвала скорую помощь. Правда, спасти пенсионера так и не удалось: от полученных травм он скончался в больнице.

Как отметили в Советском городском отделе Следственного комитета, арестованный мужчина не стоял на особом учете у психиатра или нарколога. Он был вменяемым.

Орудие убийства. Фото: пресс-служба СКР по Ставропольскому краю

- Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего) и статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), - сказали в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела закончилось, обвинение направлено в суд.