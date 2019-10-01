«Оставили в лесу умирать»: скандал вокруг «брошенного медиками» инвалида оброс подробностями

Скандальная история со стариком-инвалидом, брошенным медиками на лавочке рядом со ставропольским подъездом обросла подробностями. Со слов источника «КП - Северный Кавказ», дедушка действительно пережил инсульт. Но бросили его не врачи, а родственники, оставившие несчастного умирать в лесу.

Скандал разразился после публикации резонансного видеоролика, на котором водитель медицинского автомобиля оставляет старика на лавочке у подъезда. В соцсетях тут же поползли слухи, что мужчина пережил инсульт и не смог внятно назвать водителю свой адрес. Дескать, поэтому его просто решили оставить в одном из дворов — как ненужный груз. Это стало поводом для нападок на работу медицинских служб региона в целом.

В полиции «КП - Северный Кавказ» пояснили, что проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Этим же занимаются и в региональном министерстве здравоохранения.

Санитар "Скорой" бросил старика после инсульта на лавочке в Ставрополе.

Тем временем, источник, близко знакомый с ситуацией, пояснил что дедушку на самом деле доставили в больницу с обезвоживанием. Около месяца назад «Скорую» вызвали в район Немецкого моста. Дачник нашёл пожилого мужчину, брошенного в глуши. Несчастный умолял о капле воды.

Медики приехали, напоили старика — залпом он выпил 1,5 литра воды, и забрали его на лечение. В процессе выяснилось, что пожилой мужчина — нередкий гость в медучреждениях.

По сведениям собеседника «КП», в чаще несчастного намеренно оставили родственники, уставшие от беспробудного пьянства старика-инвалида. Для человека, который не может нормально передвигаться из-за инсульта — это верная смерть. И если бы не случайный дачник, его бы ждала неминуемая смерть.

Кстати, в итоге медики действительно оставили пожилого мужчину не по адресу прописки. Правда, везли его не на «Скорой», а на другой служебной машине. И подвезти до этого места пациент попросил медиков сам. Неудивительно, что несчастный не слишком хочет возвращаться домой и предпочитает жить у друзей. Ведь родственники явно не готовы заботиться об инвалиде.

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