2019-10-02T09:31:04+03:00
Спорт

Трансляции седьмого этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Энье 3 - 5 октября 2019: расписание, где смотреть

3 - 5 октября в итальянской Энье пройдет седьмой этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2019. Расписание трансляций уже известно
Анна ЕГОРОВА
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На этапе Гран-при в Челябинске Ксения Синицына уступила только Камиле ВалиевойНа этапе Гран-при в Челябинске Ксения Синицына уступила только Камиле ВалиевойФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Завершается Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2019: в Энье (Италия) 3 - 5 октября состоится седьмой, последний этап. Рассказываем, когда и где смотреть прямые трансляции, а также за кого из российских спортсменов болеть.

3 октября в 18:15 на лед со своими короткими программами выйдут юноши. Россию представят победитель этапа в Челябинске 17-летний Петр Гуменик (тренеры Вероника Дайнеко, Александр Устинов) и бронзовый призер этого же турнира 16-летний Илья Яблоков (тренер Виктория Буцаева).

4 октября в борьбу за медали вступят девушки (15:30, короткая программа) и танцевальные пары (16:15, ритм-танец):

- взявшая серебро в Челябинске 15-летняя Ксения Синицына (тренеры Светлана Панова, Татьяна Моисеева);

- поднявшаяся неделю назад в Загребе на третью ступень пьедестала еще одна воспитанница Пановой и Моисеевой 14-летняя Анна Фролова;

- победители рижского этапа Елизавета Худайбердиева - Андрей Филатов (17 и 19 лет, дуэт образовался несколько месяцев назад под началом Дениса Самохина и Марии Боровиковой);

- ровесники предыдущей пары, дебютанты юниорского Гран-при 2019 Ангелина Лазарева - Максим Прокофьев (тренеры Олег Судаков, Валентин Кузяев).

5 октября в 13:30 начнется произвольная программа у юношей, а в 17:45 - у девушек. В 20:30 танцевальные дуэты представят произвольный танец.

Затем у фигуристов будет два месяца, чтобы подготовиться к финалу Гран-при среди юниоров 2019. Его примет итальянский Турин.

ВАЖНО

Указанное время начала соревнований - московское. Смотреть прямые трансляции с седьмого этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2019 в Италии можно на сайте Первого канала и официальном Youtube-канале турнира ISU Junior Grand Prix.

ИСТОЧНИК KP.RU

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