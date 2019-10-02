2019-10-02T13:14:58+03:00
Спорт

Федерация бокса подарила чемпиону мира из Дагестана 5 млн рублей и Toyota Camry

Муслим Гаджимагомедов показал солидное поощрение у себя в Instagram [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: личная страница героя публикации в соцсетиФото: личная страница героя публикации в соцсети
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От руководства российской федерации бокса дагестанец Муслим Гаджимагомедов за победу в финальном бое ЧМ в Екатеринбурге получил 5 млн рублей и новенькую Toyota Camry. Выступает боксер в весовой категории до 91 кг.

5 млн рублей и Toyota Camry подарили боксеру из Дагестана.

Поздравления с победой и фото солидного поощрения спортсмен выкладывает у себя в Instagram:

Близкие и друзья поздравляют с победой и подарком Фото: Евгения СОКОРЕВА

Близкие и друзья поздравляют с победой и подаркомФото: Евгения СОКОРЕВА

- Уважаемый Умар Назарович (генеральный секретарь Федерации бокса России - прим. Авт.) огромное спасибо вам за то, что вы вдохновляете нас и в целом федерации бокса России. Также спасибо ещё раз моему тренеру Рашидбеку Ахмедову, и всему тренерскому штабу за ту поддержку и внимание, которую он оказывает! - написал чемпион у себя на страничке.

Не остался без щедрой благодарности со стороны Федерации бокса РФ и упомянутый выше тренер Муслима Гаджимагомедова. За подготовку победителя ему подарили 1 млн рублей.

В Кабардино Балкарии и в Дубае Фото: Евгения СОКОРЕВА

В Кабардино Балкарии и в ДубаеФото: Евгения СОКОРЕВА

Блестящий боксер Гаджимагомедов родом из дагестанского села Нитилсух в Тляратинском районе. Сегодня живет в Махачкале и может также похвастаться победой в Европейских играх в Минске и "серебром" чемпионата Европы - 2017.

На сентябрьских соревнованиях этого года в Екатеринбурге в четвертьфинале Муслим победил со счетом 5:0 опытного английского боксёра Чивона Кларка, в полуфинале с тем же счетом - опытного болгарского боксёра Радослава Панталеева и в финале опять по очкам со счетом 5:0 разгромил также опытного боксёра из Эквадора Хулио Кастильо.

Еще 5 млн рублей и автомобили вручили победителям чемпионата Андрею Замкову (выступал в весовой категории до 69 кг) и Глебу Бакши (до 75 кг). Их тренерам также выдали сертификаты на миллион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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