На Ставрополье накажут врачей, заразивших детей ВИЧ

В конце 2018 года после сообщения от жителей Буденновска о заражении пациентов ВИЧ в инфекционном отделении "Краевого центра специализированных видов медицинской помощи № 1" было заведено уголовное дело по статье "Халатность" и проведена проверка с экспертизами, полиграфом и обследованием едва ли не всех в больнице. Заразившихся оказалось пятеро. Резонансным ЧП стало в том числе потому, что трое из них были детьми.

Всю ответственность сложили на старшую медсестру, которая в свою очередь объяснила, что согласно результатам химических обследований дети страдали заболеванием с рождения. И так совпало, что все трое младенцев появились на свет в роддоме в одно время с ребенком, рожденным больной СПИДом женщиной.

На текущий момент, как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе Министерства здравоохранения Ставропольского края, расследование завершено, но кто именно понесет наказание, не уточняется. Сказано лишь, что "виновных определит суд", и что со своей стороны минздрав вместе с Роспотребнадзором и краевым центром СПИД провели необходимую работу.

- Проведены проверки выполнения требований биологической безопасности при оказании медпомощи, а также профессионального уровня медсестер и акушерок, прошла внеочередная аттестация среднего медицинского персонала краевого центра специализированных видов помощи № 1 города Буденновска. Был установлен ряд нарушений сотрудниками инфекционного отделения при выполнении медицинских манипуляций и в соблюдении санитарных требований. За что административные и дисциплинарные взыскания уже получили ответственные должностные лица, - говорят в ведомстве.