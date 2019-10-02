1400 рублей за день в тюрьме: Минфин расплатился с дагестанцем за два «повешенных» убийства

Верховный суд Дагестана оставил в силе решение махачкалинского Советского районного суда по делу Султанхана Ибрагимова. Уроженца Дагестана получит компенсацию в 800 тысяч рублей за 19 месяцев в СИЗО и пять инкриминируемых статей, передает адвокат мужчины Шамиль Магомедов.

Ибрагимова обвиняли в убийстве двух людей: тренера по греко-римской борьбе Алисултана Омарова и лидера лезгинского движения «Садвал» Назима Гаджиева. Мужчину задержали в марте 2016 года и впоследствии вменяли ответственность за нарушение сразу пяти статей.

- Пункт «а» части 2 статьи 105 (умышленное убийство двух или более лиц) и часть 1 статьи 222 (незаконное хранение оружия), часть 2 статьи 228 (незаконное хранение наркотиков в крупном размере), часть 1 статьи 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и часть 1 статьи 223 (незаконное изготовление огнестрельного оружия), - говорится в сообщении правозащитной организации "Мемориал".

В октябре 2017 года Верховный суд Дагестана оправдал Ибрагимова и освободил его из-под ареста. Таким образом, дагестанец провел под стражей почти 19 месяцев в СИЗО. Затем началось разбирательство по поводу размера компенсации.

- Моему подзащитному вменяли несколько статей УК РФ, в том числе и особо тяжкие. Его незаконно лишили свободы, общения с женой и двумя детьми. Для Ибрагимова это всё явилось существенным психотравмирующим фактором, - говорит Магомедов.

Ибрагимов и его адвокат запросили пять миллионов, но Минфин просил в иске отказать. В августе этого года Советский суд постановил дать пострадавшему 800 тысяч рублей. Но ни одной из сторон решение не понравилось: Ибрагимов считал сумму заниженной, Минфин - завышенной.

Оба участника процесса подали жалобу в Верховный суд Дагестана. В апелляции Ибрагимов просил хотя бы 1,15 миллионов рублей: по две тысяч рублей за день в СИЗО.

- Такую сумму считает справедливой Верховный суд России, и мы ссылались на его определение по аналогичному делу от 14 августа 2018 года, вынесенное с учётом практики Европейского суда по правам человека, - комментирует указанную сумму Магомедов, но Верховный суд Дагестана решил оставить в силе решение Советского районного суда.