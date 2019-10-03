Удар кинжалом в сердце - как возмездие: стали известны подробности убийства стоматолога в Дагестане

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД Дагестана поймали убийцу стоматолога в Дербенте. Мужчина дал показания. С его слов, удар кинжалом в сердце был возмездием.

Стоматолога зарезали в отместку за жену.

- Утром, примерно в полседьмого, я вышел по адресу, откуда угрозы исходили моей жене, считай мне, моей семье. Я пришел, чтобы дать понять: нельзя так делать. Предупреждения не были поняты. Убивать, если честно, не хотел, только предупредить. Напугать и уйти. Думал, что он не пострадал. Ударил его ножом. Он нагнулся. Я хотел ранить в бок. Ушел после этого, - объяснил подозреваемый.

- Следственным управлением СК возбуждено уголовное дело по статье "убийство", - комментируют в пресс-службе МВД РД.

Напомним, 2 октября во дворе дома по улице Ленина нашли труп 35-летнего стоматолога с раной на груди слева. Неподалеку обнаружили сувенирный золотой кинжал в крови. После общения с близкими полицейские установили, что в шесть утра домой к потерпевшему пришел незнакомец с жалобой на зубную боль. Родственники попросили дождаться приема в 8 часов, но "пациент" настаивал на немедленную встречу с врачом. Разбуженный близкими стоматолог вышел помочь и был убит.

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