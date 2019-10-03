2019-10-03T11:08:54+03:00
Происшествия

Удар кинжалом в сердце - как возмездие: стали известны подробности убийства стоматолога в Дагестане

Преступника задержали [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: кадры из видео от МВД РДФото: кадры из видео от МВД РД
Изменить размер текста:

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД Дагестана поймали убийцу стоматолога в Дербенте. Мужчина дал показания. С его слов, удар кинжалом в сердце был возмездием.

Стоматолога зарезали в отместку за жену.

- Утром, примерно в полседьмого, я вышел по адресу, откуда угрозы исходили моей жене, считай мне, моей семье. Я пришел, чтобы дать понять: нельзя так делать. Предупреждения не были поняты. Убивать, если честно, не хотел, только предупредить. Напугать и уйти. Думал, что он не пострадал. Ударил его ножом. Он нагнулся. Я хотел ранить в бок. Ушел после этого, - объяснил подозреваемый.

- Следственным управлением СК возбуждено уголовное дело по статье "убийство", - комментируют в пресс-службе МВД РД.

Напомним, 2 октября во дворе дома по улице Ленина нашли труп 35-летнего стоматолога с раной на груди слева. Неподалеку обнаружили сувенирный золотой кинжал в крови. После общения с близкими полицейские установили, что в шесть утра домой к потерпевшему пришел незнакомец с жалобой на зубную боль. Родственники попросили дождаться приема в 8 часов, но "пациент" настаивал на немедленную встречу с врачом. Разбуженный близкими стоматолог вышел помочь и был убит.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

В Дагестане пациент зарезал стоматолога золотым кинжалом

Убийца разыскивается полицейскими [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Земля героев»: В Чечне презентовали новый туристический слоган республики
Крупные ставропольские компании проходят процедуру банкротства
Вячеслав Битаров о реализации нацпроектов в республике: «Все средства должны быть освоены вовремя»
Домашнюю мастерскую перфекциониста закрыли в Пятигорске
В Чечне официально объявят войну вейперам, но не всем сразу
Видео: 16-летний руфер в Ставрополе разбился насмерть
Сотрудник колонии на Ставрополье собирал дань за «пятизвездочную» тюремную камеру
Авария с тремя пострадавшими произошла в Ставрополе
На Ставрополье «Калину» занесло на скорости: два человека погибли
Старика-нарушителя на Ставрополье задавила «Калина»
Из-за водителя «БМВ» на Ставрополье в тройном ДТП погиб человек
В редакции "Черновика" изъяли компьютеры и провели обыск
На Ставрополье мужчина продал товар и пропал с деньгами
Тина Канделаки высказалась о представителях кавказкой национальности
Турпоток Ставрополья увеличился на 8,3%
12 место занял глава Ставрополя в национальном рейтинге мэров
Ставрополец переманил дочь к себе, чтобы не платить алименты, а требовать их от экс-супруги
Пятигорск вошел в число 10 городов, где можно жить на 500 рублей в день
Ставропольская больница заплатит 750 тыс рублей женщине за смерть ребенка
Ставропольцы разбирали могильные ограды
В Чечне появится центр имени Владимира Путина
В дагестанскую оппозиционную газету пришли 40 силовиков с обысками
В Ставропольском крае 10 водителей заплатили 310 тыс рублей штрафов
В Ингушетии закончилась история со спасенными от мясорубки медведями