Из облезлого бродяги - в "покорителя сердец": как кот-замухрышка стал звездой

- Крупный, пушистый котище, метис Перса, а, может, Перс. Серьёзный мужчина, который шутить не любит! Гладить его можно, но до определённого момента, потом лучше отойти, - описывают звезду приюта "Лучший друг" в Ставрополе.

Фото: приют для животных "Лучший друг"

Статный, суровый, невероятный красавец. Умный, но дерзкий. Не позволяет делить внимание и территорию с другими животными. Кот с характером, как понимаете. Волонтеры так и предупреждают: отдадим Вениамина в семью без детей и питомцев, иначе в доме будет "война".

Но Веню можно понять! Его нашли замерзшим, голодным и больным бродягой на улице. Выгнали? Убежал? Это не важно. Знаем одно: теперь усатику трудно доверять людям.

Поэтому хотя красавчик, как отмечают волонтеры, давно покорил сердца пользователей в ВК и гостей приюта, хозяина еще не нашел. Так что у вас, дорогой читатель, есть шанс, забрать это чудо себе.

Фото: приют для животных "Лучший друг"

- Веня обработан от паразитов, привит, кастрирован, приучен к лотку с наполнителем. Нуждается в спец питании для поддержки пищеварения, примерный возраст 5 лет, - добавили в приюте.