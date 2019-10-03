В КБР удалили гигантскую опухоль на груди

Уникальный случай зарегистрировали врачи в больнице Кабардино-Балкарии. С жалобой на гигантскую метровую опухоль, которая не позволяла много лет нормально жить и работать, обратился 60-летний мужчина. Выросла фиброаденома из крошечного шарика в огромную проблему размером почти метр! Все обомлели от увиденного:

- С диагнозом "Гигантская фиброаденома передней поверхности грудной клетки к нам обратился возрастной пациент из другого района республики. Несколько лет никто не брался его оперировать. Доброкачественная опухоль росла. Наши доктора ее успешно удалили. Пациента уже выписали, - рассказала "КП-Северный Кавказ" заместитель главного врача по медицинской работе Межрайонной многопрофильной больницы в Нарткале Урванского района Лидия Безирова.

Провел операцию заведующий хирургическим отделением Ауес Апшацев.

СПРАВКА "КП"

Фброаденома - это доброкачественная органоспецифическая опухоль молочной железы железистого происхождения. Причины ее развития до сих пор точно не известны.