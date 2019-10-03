Карибский пират, Зорро, охранник Бритни Спирс — как осетинский каскадер стал звездой голливудского кино

Российские киноманы любят многие голливудские фильмы: «Пираты Карибского моря», «300 спартанцев», «Маска Зорро». Но не все из них знают, что к созданию этих картин приложил руку их соотечественник. Почти 20 лет Алан Диамбеков из Северной Осетии жил в США, куда его вывез по личному приглашению продюсер Питер Хоффман.

Корреспондент «КП — Северный Кавказ» поговорил с Аланом и узнал, как он из обычного спортсмена стал каскадером в голливудских нетленках и теперь поднимает кино в России.

Фото: сайт актера

Дубль первый

- После школы поступил в вуз только потому, что родители заставили, - начинает рассказывать Алан. - Но это было не мое. И я с первого курса ушел в армию.

К этому моменту парень уже несколько лет занимался спортом. Поэтому он хорошо дрался, величественно держался на коне и после дембеля подался в спорт. За несколько лет Алан получил мастера спорта международного класса по тхеквондо и освоил уроки фехтования. Впоследствии осетинский мушкетер станет учить этому молодых каскадеров в Малом Театре Союза ССР.

Фото: сайт актера

В кино Алана пригласили в 1994 году: ему дали небольшую роль в популярном сериале «Графиня де Монсоро». Но звездный час настал тогда, когда мужчина стал каскадером в «Королеве Марго».

- На съемочную студию пришла группа иностранных режиссёров, которая хотела снимать подобную картину. В числе гостей был продюсер Питер Хоффман. Нам надо было сделать небольшую показуху, чтобы впечатлить коллег. В итоге Хоффман подошел ко мне, мы разговорились на английском — и так я получил приглашение.

В 1996 году Алан уезжает в США, где выполняет акробатические номера вместо Антонио Бандераса в фильме «Маска Зорро».

Фото: сайт актера

Эмигрант

Когда съемки «Маски Зорро» закончились, у Алана начался застой в карьере. Чтобы постоянно работать каскадером, россиянину предстояло доказать свои умения. Пока же он трудился на стороне: то развозил пиццу, то пару раз охранял Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и Мишель Пфайфер. Позже черную работу удалось заменить рекламой.

- Чтобы сниматься в большом кино в Америке, надо быть членом профсоюза. В Ассоциацию каскадеров США попадают после трех больших фильмов. А чтобы на них попасть — надо быть гением.

"Царь скорпионов". Фото: сайт актера

«Гения» в Алане признали через три рекламных проекта. Такой статус открывал ему двери перед всеми фильмами, где нужны каскадеры. Почти всеми — нельзя сниматься в халтурках и студенческих фильмах. Только дорогое, породистое кино!

За 19 лет жизни в Америке россиянин снялся больше чем в 20 фильмах. Среди них много легендарных картин, таких как «Царь скорпионов», «Пираты Карибского моря» (две части), «Блейд» (две части), «300 спартанцев», «Ван Хельсинг».

Удавалось сыграть в фильмах какую-то конкретную роль, почти все — второстепенные или эпизодические. Алану мешал русский акцент и происхождение: в США россиян видят в роли бандитов или террористов. Сам же уроженец Северной Осетии однажды играл ваххабита.

Фото: сайт актера

«Пора возвращаться домой»

- Я 20 лет безвылазно сидел в Калифорнии. Максимум где я был — это Мексика, Канада. И то нужно было получить много подписей. У меня не было документов, которые бы позволили мне беспрепятственно вернутся.

Если бы Алан выехал в Россию, то на десять лет вход в США оказался бы для него закрыт. Из-за это в 2008 году он не приехал на похороны матери. В 2012 году, когда Алану исполнилось 47 лет, мужчина понял, что пора возвращаться:

- Отец остался один, он старенький. Надо за ним следить, а я не хотел его бросать категорически. И принял решение — я уезжаю в Россию.

Голливудский каскадер показывает трюк.

Алан переехал в Москву. Бросать каскадерство он не собирался: у него было слишком огромное прошлое, чтобы в миг с этим проститься. На Родине мужчина решил продолжить дело и восстановить отрасль.

- Обидно за страну. Каскадеры из России делают крутые трюки. Специалисты со всего мира, даже из Китая, признали, что наши — лучшие. Но вот бизнес в этой индустрии у нас не налажен. Будь он в хорошем состоянии, русских бы в Голливуде было больше, - говорит Алан, поясняя, что в этой сфере важно найти агента, который и протолкнет каскадера в кино.

Для этого мужчина вступил в Совет Гильдии каскадеров России, состоящий из 12 лучших постановщиков трюков. В этом органе пытаются решать правовые вопросы того, как использовать труд каскадеров.

Но Алан не забывает о желании сниматься. Он не упускает шанс появляться в кадре. В его соцсетях нередко встретишь вопрос: «Когда будем сниматься?» Мужчина отвечает: «Хоть сейчас».