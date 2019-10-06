Прорвало канализацию, упало дерево, погнулись фонари: В Ставрополе устраняют последствия непогоды

Жители Ставрополя сообщают в соцсетях о последствиях непогоды. В частности, в Юго-Западном районе краевого центра, на пересечении улиц Тухачевского- Ворошилова 6 октября прорвало канализационную трубу.

Горожане пожаловались в соцсети на неприятный запах, а также «реки грязной воды», которые приходится переходить в этом районе.

Как сообщили в пресс — службе городского МУП «ВОДОКАНАЛ», бригада работников оперативно устранила наружный забой на Тухачевского — Ворошилова.

В Ставрополе устраняют последствия непогоды.

Непогода не обошла стороной и жителей проспекта Октябрьской революции. Там из — за сильного ветра рухнуло большое дерево.

К счастью, никто не пострадал, но упавшее дерево потянуло за собой два фонарных столба. От тяжести рухнувших веток фонари погнулись.

Тем временем в сети появилось видео, как коммунальщики устраняют последствия сильного ветра.

— А у нас как всегда: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Столько много сухостоя по городу, — написала под видео местная жительница.

Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье, 6 октября, в Ставрополь придут ливни и грозы со шквальным ветром, а температура воздуха упадёт до +7 градусов.

Погода начнёт меняться во второй половине дня в воскресенье. Днём будет относительно тепло — +20...+22°, но позже над городом соберутся тучи, зарядит дождь и начнётся гроза. К ночи существенно похолодает. Температура упадёт до +7 градусов тепла, ливень продолжится.

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Погода начнёт меняться во второй половине дня в воскресенье. Днём будет относительно тепло — +20...+22°, но позже над городом соберутся тучи, зарядит дождь и начнётся гроза (подробнее).