2019-10-07T09:48:27+03:00
Общество

На Северном Кавказе в 2019 году самые низкие зарплаты в стране

Черкесск вообще занимает 99 место, за ним только ростовский город Шахты
Полина ШАПОШНИКОВА
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У Ставрополя самая выгодна позиция в СКФОУ Ставрополя самая выгодна позиция в СКФОФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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РИА Рейтинг составил список российских городов по уровню зарплат в 2019 году, и Ставрополь занимает самую выгодную позицию по сравнению со всем Северным Кавказом. Краевой центр на 79 месте со среднемесячной зарплатой 32, 4 тыс рублей. На нее в регионе можно позволить себе 1, 75 стандартного потребительского набора.

С 92 по 94 строчки рейтинга занимают Грозный, Махачкала и Нальчик, где средние зарплаты в этом году варьируются от 30, 3 до 28, 2 тыс рублей. На них жители могут позволить себе разгуляться на 1,5 стандартного потребительского набора.

А на 99 месте находится столица Карачаево-Черкесии Черкесск с одной из самых низких зарплат первого полугодия 2019 года — 26, 4 тыс рублей. Это 1,49 стандартного потребительского набора.

Ожидаемо возглавляет таблицу Москва со средней зарплатой 96,9 тыс рублей, которой хватит почти на 4 потребительского набора. Южно-Сахалинск и Салехард замыкают тройку городов, где в этом году самые высокие зарплаты в стране, 90, 6 и 88 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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