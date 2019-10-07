На Ставрополье пообещали наступление бабьего лета

Ведущий синоптик ставропольского Гидрометцентра Светлана Соловьева прокомментировала «КП» - Северный Кавказ сложившуюся погодную ситуацию и дала прогноз на будущее.

После штормового предупреждения, объявленного в воскресенье в 5 часов вечера, по краю прошли осадки, в отдельных районах ставропольцы спасались от града. В основном досталось Кочубеевскому, Андроповскому и Александровскому районам. В Ставрополе горожане обсуждали локальные ЧС: прорвало канализационную трубу, упало больше дерево, из-за которого рухнуло два фонарных столба. Со всеми последствиями происшествия уже разобрались. По словам Светланы Соловьевой, ничего аномального в такой ситуации для юга России нет.

От -20 до +36: погодные рекорды Ставрополья в октябре 00:00 00:00

Сегодня, 7 октября, серьезных осадков больше не ожидается, хотя день будет довольно холодным, температура не поднимется выше +12...+17 градусов. Предстоящая ночь также теплом не порадует, а завтра пойдут дожди с «осенним характером». Однако, по словам ведущего синоптика, это не говорит о том, что теплых дней в крае не предвидится. Ведь бабьего лета на Ставрополье еще не наступало, а значит его следует ожидать.