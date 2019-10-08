Охота на ведьм продолжается: в Чечне «вызвали на ковёр» клиентов псевдоцелителей

В Чечне продолжается охота за колдунами. На этот раз, на ковер публичного осуждения вызвали постоянных клиентов псевдоцелителей.

Бутылки заговоренной воды, молитвы неизвестных святых, фото родственников, клочок волос и даже снимок УЗИ при беременности. В беде все средства хороши, думали те, кто верил в способности современных ведьм. Эти и другие реквизиты нашли в сумках женщин, доверивших свою судьбу современным ворожеям.

Так, постоянными клиентами шарлатанов оказались отчаявшиеся в счастье своих детей матери и разведенные женщины, мечтающие вернуть мужа. В поисках чудесного решения проблем они преодолевали километры расстояния, тратили немалые деньги, отстаивая в очереди, чтобы попасть к знаменитой среди «колдовского мира» Нонне из Моздока.

Кому-то она представлялась травницей-целительницей, и к ней ездили, чтобы облегчить тяготы ребенка, страдающего эпилепсией. А кто-то знал ее, как ворожею, которая с помощью карт и фото легко возвращает к нелюбимым женам гуляющего мужа.

Всем их ясновидящая обещала «подарить счастье и мир в доме». Правда, кроме пустого кармана ничего так и не наколдовала.

Клиентов чудо-целительницы Нонны отчитывал имам центральной мечети «Сердце Чечни» Адам Эльжуркаев. Нашлись и те, кто, путаясь в показаниях, уверял богослова, что эти целительницы видят то, чего не видят другие.

Одной из таких оказалась женщина пенсионного возраста, работающая, кстати, педагогом в школе.

Богослов посоветовал этим женщинам и их родственникам в сложных ситуациях полагаться исключительно на Всевышнего. По его словам, остальные пути, идущие вразрез с религией, неминуемо приведут к гибели в этой и последующей жизнях.

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При обыске у современной «ведьмы» полицейские нашли магические камни, которые помогали ей «связываться с джинами», горстки земли с кладбищ, а также сотни фотографий «заказанных» жертв (подробнее).