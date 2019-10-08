2019-10-08T12:57:58+03:00
Общество

Охота на ведьм продолжается: в Чечне «вызвали на ковёр» клиентов псевдоцелителей

Они были убеждены, что заговоренная вода, клочок волос и УЗИ при беременности могут вернуть гуляющего мужа
Ася АСРЯН
Поделиться:
Целительница обещала вылечить ребенка, страдающего эпилепсией, подарить покой и любовь в домеЦелительница обещала вылечить ребенка, страдающего эпилепсией, подарить покой и любовь в домеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Чечне продолжается охота за колдунами. На этот раз, на ковер публичного осуждения вызвали постоянных клиентов псевдоцелителей.

Бутылки заговоренной воды, молитвы неизвестных святых, фото родственников, клочок волос и даже снимок УЗИ при беременности. В беде все средства хороши, думали те, кто верил в способности современных ведьм. Эти и другие реквизиты нашли в сумках женщин, доверивших свою судьбу современным ворожеям.

Так, постоянными клиентами шарлатанов оказались отчаявшиеся в счастье своих детей матери и разведенные женщины, мечтающие вернуть мужа. В поисках чудесного решения проблем они преодолевали километры расстояния, тратили немалые деньги, отстаивая в очереди, чтобы попасть к знаменитой среди «колдовского мира» Нонне из Моздока.

Кому-то она представлялась травницей-целительницей, и к ней ездили, чтобы облегчить тяготы ребенка, страдающего эпилепсией. А кто-то знал ее, как ворожею, которая с помощью карт и фото легко возвращает к нелюбимым женам гуляющего мужа.

Всем их ясновидящая обещала «подарить счастье и мир в доме». Правда, кроме пустого кармана ничего так и не наколдовала.

Клиентов чудо-целительницы Нонны отчитывал имам центральной мечети «Сердце Чечни» Адам Эльжуркаев. Нашлись и те, кто, путаясь в показаниях, уверял богослова, что эти целительницы видят то, чего не видят другие.

Одной из таких оказалась женщина пенсионного возраста, работающая, кстати, педагогом в школе.

Богослов посоветовал этим женщинам и их родственникам в сложных ситуациях полагаться исключительно на Всевышнего. По его словам, остальные пути, идущие вразрез с религией, неминуемо приведут к гибели в этой и последующей жизнях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«40 лет на связи с шайтаном»: Ведьму-мошенницу со стажем задержали в Чечне

При обыске у современной «ведьмы» полицейские нашли магические камни, которые помогали ей «связываться с джинами», горстки земли с кладбищ, а также сотни фотографий «заказанных» жертв (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мама девочки-Маугли с Ленинградки признана невменяемой, но в психбольницу ее не берут
Ирина Геращенко — та самая женщина, едва не заморившая голодом собственную 5-летнюю дочь Любу. В марте 2019 ребенка нашли в квартире, полностью заваленной мусором без воды и еды. Девочку отправили в детский дом, а мать в тюрьму
Новости 24
Водитель в Дагестане бросил умирать сбитую школьницу
Видео: "Умный боец" из Москвы вызвал подраться чеченского профессионала из MMA
Молодой житель Дагестана осужден за призывы к экстремизму
В Ставропольском крае стали меньше болеть ОРВИ
Макгрегор вызвал Нурмагомедова на бой в Москве
В Железноводске пройдут первые математические игры Imaths
Женщина на Ставрополье положила в ежедневник полицейского 15 тысяч рублей
Пятигорчанин пригласил друга выпить и пырнул ножом в живот
Руководители двух министерств Ставрополья могут лишиться работы
Ставрополец обокрал голубятню, спрятав птиц в пиджак
Сбербанк и Минкавказ России проведут серию обучающих семинаров
Группу телефонных мошенников ставропольская полиция накрыла в Уфе
Водитель автобуса в Ставрополе сбил женщину на «зебре»
В Кисловодске в столкновении двух «ВАЗов» пострадали водители
В Дагестане отменили решение об аресте журналиста Абдулмумина Гаджиева