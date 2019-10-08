На месте страшной аварии в Кисловодске увидели призрак ангела

Пользователи сети, а именно - подписчики одного из кисловодских аккаунтов в Instagram, увидели странный силуэт на одной из публикаций. На фотографии обыкновенной аварии, в которой никто не погиб, над всей людской суматохой виднеется сумрачный облик Ангела-Хранителя, уходящего ввысь.

"Что это", - задаются вопросом кисловодчанеФото: Евгения СОКОРЕВА

Тогда комментаторы поделились на два лагеря. Один зачарованно вглядывались в размытую фигуру ангела, другие - отчаянно критиковали всех легковерных.

- Видите? Значит, не правда то, что там никто не погиб. Ангел ушел от живого, не защитил, - писали одни - те, кто из лагеря верящих.

- Админ, ты серьезно? - стоят на своем другие. И они правы.

На самом деле, это был тривиальный способ позабавить подписчиков якобы интересным контентом. Авария взаправду была, и администрация паблика сообщила об этом. Но уже через начала искать паранормальное в этом всем.

Сначала появился снимок якобы полтергейста.

- Необычный, на первый взгляд, силуэт попался на глаза бдительным подписчикам. Что это? Кто это? - пишет администратор.

Белый силуэт. После него все и началосьФото: соцсети

Потом пытливые умы выискали мистику в людях, стоящих поодаль всего произошедшего.

- Ещё что-то увидели. Сегодня прямо полтергейст у нас какой-то, - пишет администратор, уже не сдерживая смех.

Вдали не люди, а призракиФото: СОЦСЕТИ

Последней стала фотография с ангелом. Между всеми публикациями разница не больше чем в час. Многие, листая ленту, сначала попадали на эти фотографии, но потом все-таки натыкались на оригинальный снимок, где все обыденно и совсем не смешно.