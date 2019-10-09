"Думали простуда — оказался рак": ребенка из КЧР спасают от лейкоза

- Ну, заболел ребенок! Подумаешь, ОРВИ, грипп или энтеровирус! - так рассуждала мама больной лейкозом 6-летней Софии Резниковой из Карачаево-Черкесии, когда 5 октября этого года маленькой внезапно поплохело.

Все было взаправду несерьезно: кашель, температура 38, насморк и боль в животе. В осенний период повальных эпидемий этими симптомами родителей не испугаешь. Тем более, что еще накануне дочка вела себя как обычно, была весела и жизнерадостна. В больницу Усть-Джегуты Софию повезли только следующим вечером, потому что температура подскочила до 39,7 градусов, и девочка стала задыхаться.

- В анализах врачи увидели снижение гемоглобина до 78, а лейкоцитов до 18,8. Нас направили в детскую больницу города Черкесск, где мы прошли обследование. Взяли анализ костного мозга. Подтвердился диагноз "острый лейкоз". Девочка находится на данный момент в реанимации, - рассказывает мама Наталья.

Денег у семьи катастрофически мало. Пока их направили в клинику Ростова. Если вы захотите внести свой вклад в спасение жизни Софы, указываем номер карты Людмилы Анатольевны Б. (бабушки крохи): 2202 2001 9044 0139

Карта также привязана к ее сотовому: 8-988-608-98-54