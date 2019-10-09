2019-10-09T11:37:37+03:00
Общество

"Думали простуда — оказался рак": ребенка из КЧР спасают от лейкоза

Мама 6-летней Софии даже подумать не могла, что привычные всем симптомы несут смертельную опасность
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Девочка в реанимацииДевочка в реанимацииФото: Евгения СОКОРЕВА
Изменить размер текста:

- Ну, заболел ребенок! Подумаешь, ОРВИ, грипп или энтеровирус! - так рассуждала мама больной лейкозом 6-летней Софии Резниковой из Карачаево-Черкесии, когда 5 октября этого года маленькой внезапно поплохело.

Все было взаправду несерьезно: кашель, температура 38, насморк и боль в животе. В осенний период повальных эпидемий этими симптомами родителей не испугаешь. Тем более, что еще накануне дочка вела себя как обычно, была весела и жизнерадостна. В больницу Усть-Джегуты Софию повезли только следующим вечером, потому что температура подскочила до 39,7 градусов, и девочка стала задыхаться.

- В анализах врачи увидели снижение гемоглобина до 78, а лейкоцитов до 18,8. Нас направили в детскую больницу города Черкесск, где мы прошли обследование. Взяли анализ костного мозга. Подтвердился диагноз "острый лейкоз". Девочка находится на данный момент в реанимации, - рассказывает мама Наталья.

Денег у семьи катастрофически мало. Пока их направили в клинику Ростова. Если вы захотите внести свой вклад в спасение жизни Софы, указываем номер карты Людмилы Анатольевны Б. (бабушки крохи): 2202 2001 9044 0139

Карта также привязана к ее сотовому: 8-988-608-98-54

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Неподкупный пристав на Ставрополье устоял перед взяткой в виде нескольких квартир
Министр ЖКХ Ставрополья застрял в лифте
«Искал секрет успеха, но меня осенило»: Бизнесмен рассказал, как сделал состояние на лотереях
Сообщница террористов начала рожать прямо на допросе в ФСБ
После поездки в Германию экс-мэр крупнейшего города Ингушетии попал в реанимацию
«Ничего особенного там нет»: В Ингушетии прокомментировали видео с избитой отцом до полусмерти семилетней девочкой
До конца недели на Ставрополье потеплеет
Главврача в Дагестане поймали на миллионной взятке
Иногородние турагенства убеждали возить людей в Ставрополь
«Не пей из-под крана!»: Больше 100 дагестанских детей отравлены водой с фекалиями
На штрафстоянке для коров в Махачкале избили сторожа
Появилось видео задержания "благотворителей", финансировавших ИГ*
Хороший сын - плохой чиновник: в Дагестане начальник платил неработающей матери сотни тысяч
12 человек «кинул» на деньги изготовитель надгробий в Буденновске
Ставрополец убаюкал знакомую и кутил за счет ее карточки всю ночь
Полицейские просят помочь поймать сбежавшего шизофренника из Дагестана
На съемки комедии с Ходченковой зовут жителей Кисловодска
На Ставрополье вор не добрался до отсека сейфа с деньгами, так как напился
Семью арестованного журналиста из Дагестана допрашивают следователи
Пожарные Чечни догнали и потушили горящую легковушку
ФСБ накрыла ячейку пособников террористов, насчитывавшую больше 100 человек
Дело обманутых на миллионы дольщиков в Ставрополе передано в суд
В Невинномысске на мать с детьми напал мужчина
Пьяный водитель устроил «Форсаж» в Невинномысске
В Ставрополе три человека пострадали в столкновении двух машин
Видео: Силовики публично отчитали двух жителей Чечни за сообщения в соцсетях
В Ставрополе 78-летний лихач на «Калине» врезался в «КАМАЗ»