Золото, кинжалы, зеркала: невероятные артефакты откопали на границе с Чечней

Большая беспрецедентная археологическая экспедиция в зоне магистрального газопровода "Моздок-Грозный" подарила историкам порядка 1,2 тысячи артефактов! Как отмечает старший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН Рабадан Магомедов, в масштабах Чечни - это невероятное открытие, и ранее "такого еще не было".

Некоторые находки даже любителям покажутся фантастическими. Потому что кроме следов быта наших предков - керамической посуды, к примеру - группа исследователей нашла в погребальных склепах-катакомбах кинжалы, зеркала, бусы и даже парадную сбрую из серебра и золота! Последняя, самая драгоценная находка уже отправилась в фонд Чечни. Но большую часть из откопанного, среди которых еще нашивные бляшки, мечи и импортная красно-лаковая посуда, передали в Национальный музей Северной Осетии.

Объекты относят к первой половине 3 века н.э.

- Чрезвычайный интерес представляют два импортных бронзовых сосуда, которые скорее всего связаны с малайзийскими производственными центрами, которые были в одном из наиболее статусных для данной выборки погребений, – отмечает Владимир Малашев, начальник Кавказской археологической экспедиции Института археологии РАН.

Еще, по замечанию Малашева, откопали настоящий раритет – костяные коньки, аналоги которых создавались лишь в Средневековье и на других территориях.

Отметим, что архитекторы, чертежники, антропологи, реставраторы и художники обследовали данные древние курганы с 2018 года.