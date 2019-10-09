«Выбирал самых одиноких»: вор-рецидивист забил 94-летнего труженика тыла ради денег

В городе Прохладный Кабардино-Балкарии местный житель обкрадывал пенсионеров. Одного из них — 94-летнего труженика тыла — он не только обобрал, но и убил. Об этом «КП — Северный Кавказ» сообщает Мурат Баго, старший помощник руководителя следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии.

46-летний житель Прохладного только что вышел из тюрьмы. Ранее он отбывал наказание по двум статьям: 162 статья (разбой) и 158 статья (кража) УК РФ. Тогда же мужчина был на испытательном сроке.

Можно было бы начать новую жизнь, но человек решил вернуться к старому делу. Через несколько дней наблюдений он нашел парочку жертв, которых можно легко и незаметно обокрасть.

- Злоумышленник подобрал одиноких пенсионеров. Таких, которые жили без семьи. В самое удобное время — в рабочее время — мужчина приходил, чтобы обокрасть пенсионеров, - сказал Мурат Баго.

Первым делом зэк зашел к 94-летнему местному жителю, которые во время Великой Отечественной войны помогал фронту в тылу. Незамеченным ему не удалось войти, и он решил ударить пенсионера. Когда злоумышленник обчищал дом, труженик тыла лежал без сознания.

Впоследствии выяснилось, что пенсионер скончался. Через два дня работники соцслужбы нашли его тело, как напишет следствие, "с признаками насильственной смерти". А еще через несколько дней виновника вычислили и задержали.

Как стало известно позже, после убийства злоумышленник пошел в другой дом, где обокрал 64-летнюю пенсионерку. Там мужчине удалось уйти незамеченным.

Пока что не уточняется, сколько ударов совершил мужчина, но в Следственном комитете по КБР предположили, что их могло быть не так много.

- Судебно-медицинская экспертиза покажет, какие телесные повреждения были нанесены. Если, например, били в висок или по сердцу, то это будет считать как умышленное убийство, - объяснил «КП — Северный Кавказ» Мурат Баго.

Против уроженца Кабардино-Балкарии возбудили уголовное по первой части 105 статьи УК РФ (убийство). После экспертизы обвинение может быть переведено с первой части на четвертую, но, как отметили в ведомстве, существенно приговор это не изменит. Кроме этого, дело об ограблении дома 64-летней женщины пойдет в то же самое производство. Точная сумма украденного уточняется.

- Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении Следственного комитета по КБР.