2019-10-10T13:00:45+03:00
Общество

В Дагестане разразился скандал из-за постановки на учет школьниц в хиджабе

Лист такой анкеты слили в сеть, но власти уже открестились от спорного нововведения [фото]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Фото: архив-"КП"Фото: архив-"КП"
Изменить размер текста:

В гимназиях №13 и №15 Махачкалы хотели поставить на учет девочек в хиджабах. Пишут об этом в Instagram. Классные руководители отправили анкету родителям, а те, якобы, слили ее в сеть. Из документа следует, что учениц в исламском одеянии отводят в отдельную группу наравне с детьми-инвалидами, школьниками из неполных и малообеспеченных семей:

В Министерстве образования и науки Дагестана отрицают постановку девочек в хиджабах на учет Фото: СОЦСЕТИ

В Министерстве образования и науки Дагестана отрицают постановку девочек в хиджабах на учетФото: СОЦСЕТИ

И сообщается при этом, что пункт в социальном паспорте класса внесен по требованию инспекции по делам несовершеннолетних. Такие объяснения никого не устроили. В итоге родители и просто пользователи Instagram закатили большой скандал с требованием к Минобру Дагестана объясниться. Официально информацию о нововедениях тут же опровергли:

- Социальная ситуация в школе всегда контролировалась и будет контролироваться. Это необходимо делать для профилактики целого ряда асоциальных явлений. Это часть воспитательной работы в совокупности с работой психологов. Хиджабы к этому отношения не имеют и иметь не могут! Это однозначная позиция всего министерства, - прокомментировали "КП-Северный Кавказ" в Министерстве образования и науки Дагестана. - Глава Минобрнауки РД Уммупазиль Омарова лично звонила вчера начальнику Управления образования Махачкалы. Было отмечено, что это недопустимо и поручено немедленно повести проверку.

- Ни Управлением образования, ни образовательными организациями Махачкалы не ведётся учёт учениц, носящих хиджаб. Это недопустимо, как с точки зрения защиты прав учащихся, так и с точки зрения моральной этики, - написал в Instagram у себя в аккаунте начальник Управления образования столицы республики Вадим Дибияев.

Также сама директор гимназии №13 подчеркнула, что вызвавшие столько шума анкеты уже несколько лет неактуальные и не используются в образовательных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Иван Стилиди с момента назначения главой Онкоцентра Блохина уволил около 30 сотрудников
Все они, как уверяет директор, были заподозрены в поборах и торговле лекарствами.Что касается предстоящих сокращений и перевода сотрудников на полставки, тот на этот счет в НИИ Блохина заявили, что ничего такого не планируется
Что стоит за скандальным видео «Как китаец женился на двух кыргызстанках»
Кыргызский сегмент соцсетей накануне взорвал видеоролик о том, что китаец якобы одновременно заключил брак с двумя девушками из Кыргызстана. Видео с соответствующим описанием опубликовали на странице RealTime312 в Facebook
Новости 24
Главным прокурором Северной Осетии может стать бывший зампрокурора Пензенской области
На Ставрополье смогут определять предопухолевые патологии
В школах Чечни будут преподавать китайский язык
В Чечне появилась «Лестница в небеса»
Руководитель фирмы в Ставрополе не заплатил 5 млн рублей налоговой
Регина Тодоренко купила билеты в Грозный из-за обидного комментария
Пять человек пострадали в аварии в Чечне
Подешевел пустырник, подорожал валидол: как изменились цены на Ставрополье
Видео: В Грозном появилась «дверь» в город Шали
Драку пассажиров в ставропольской маршрутке сняли на видео
В Ингушетии шесть молодых семей получат средства для покупки жилья
На Ставрополье мужчины украли 28 литров ядохимикатов
На Ставрополье управляющая ТСЖ потратила деньги жителей
В 5 районах Ставрополья не умерло ни одного младенца до года