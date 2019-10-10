В Дагестане разразился скандал из-за постановки на учет школьниц в хиджабе

В гимназиях №13 и №15 Махачкалы хотели поставить на учет девочек в хиджабах. Пишут об этом в Instagram. Классные руководители отправили анкету родителям, а те, якобы, слили ее в сеть. Из документа следует, что учениц в исламском одеянии отводят в отдельную группу наравне с детьми-инвалидами, школьниками из неполных и малообеспеченных семей:

В Министерстве образования и науки Дагестана отрицают постановку девочек в хиджабах на учетФото: СОЦСЕТИ

И сообщается при этом, что пункт в социальном паспорте класса внесен по требованию инспекции по делам несовершеннолетних. Такие объяснения никого не устроили. В итоге родители и просто пользователи Instagram закатили большой скандал с требованием к Минобру Дагестана объясниться. Официально информацию о нововедениях тут же опровергли:

- Социальная ситуация в школе всегда контролировалась и будет контролироваться. Это необходимо делать для профилактики целого ряда асоциальных явлений. Это часть воспитательной работы в совокупности с работой психологов. Хиджабы к этому отношения не имеют и иметь не могут! Это однозначная позиция всего министерства, - прокомментировали "КП-Северный Кавказ" в Министерстве образования и науки Дагестана. - Глава Минобрнауки РД Уммупазиль Омарова лично звонила вчера начальнику Управления образования Махачкалы. Было отмечено, что это недопустимо и поручено немедленно повести проверку.

- Ни Управлением образования, ни образовательными организациями Махачкалы не ведётся учёт учениц, носящих хиджаб. Это недопустимо, как с точки зрения защиты прав учащихся, так и с точки зрения моральной этики, - написал в Instagram у себя в аккаунте начальник Управления образования столицы республики Вадим Дибияев.

Также сама директор гимназии №13 подчеркнула, что вызвавшие столько шума анкеты уже несколько лет неактуальные и не используются в образовательных учреждениях.