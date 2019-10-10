2019-10-10T16:43:15+03:00
Происшествия

Экс-советника главы Дагестана объявили в международный розыск

Османа Махачева обвиняют в получении крупной взятки и вымогательстве
Варвара АНТОНОВА
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Его арест продлится два месяца с момента поимкиЕго арест продлится два месяца с момента поимкиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать советника главы Дагестана Османа Махачева. Мужчину, обвиняемого в получении особо крупной взятки и вымогательстве, объявили в международный розыск, передает пресс-служба суда.

- Басманным районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Махачева Османа Абидовича сроком на два месяца. Срок ареста начнется с момента экстрадиции либо его задержания в России, - сказано в сообщении.

Детали уголовного дела пока не оглашаются.

Осман Махачев - брат бывшего руководителя бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева. Того арестовали в Махачкале по делу о преступном сообществе, которое незаконно давало людям документы об инвалидности.

Ранее стало известно, что это бюро признала инвалидами больше 300 человек. Пенсионный фонд России потерял из-за этого 24 миллиона рублей.

В конце мая против Магомеда Махачева и его подчиненных возбудили уголовные дела о создании преступного сообщества и совершении тяжких преступлений. Немного погодя задержали трех сотрудников бюро. Самого Махачева взяли в августе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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