Куда исчезли 794 миллиона рублей: Экс-министр строительства Ингушетии попал под уголовное преследование

Бывший руководитель министерства строительства Ингушетии попал под уголовное преследование в связи с многомиллионным ущербом, нанесенным госбюджету.

Так, ингушского чиновника обвиняют в превышении полномочий при реализации проекта строительства инфраструктуры кластера по добыче стекольного сырья для производства стеклянной тары. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выяснилось, что в 2012-2013 годах строительное ведомство профинансировало на сумму более 794 миллиона рублей компанию «Артис», которая должна была выполнить работы по госконтракту на объекте на условиях софинансирования 50/50.

Однако прошло шесть лет, а объекты до сих пор не сданы и не введены в эксплуатацию.

При этом экс-министр строительства Ингушетии подписал от лица правительства отчет об освоении более 664 миллионов рублей из собственных средств компании «Артис».

Как утверждает прокуратура, чиновник знал о неплатежеспособности компании, тем не менее, свою подпись под документом он все-таки поставил.

Это и повлекло причинение крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов государства.

Прокуратура республики направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица.

По результатам их рассмотрения Следственным управлением МВД по Республике Ингушетия против экс-министра возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».