Президент UFC хочет организовать бой Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор

Президент UFC Дана Уайт готовит публику к бою Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор. Глава промоушена очень надеется, что спортсмены скоро смогут встретиться, но понимает, что сначала действующему чемпиону придётся победить главного претендента на пояс — Тони Фергюсона.

— Конечно, сейчас мы сконцентрированы на подготовке боя Хабиба против Тони. Нам нужно будет посмотреть, как после этого изменится ситуация в лиге. Где, в частности, окажется Джастин Гэтжи. Мне бы очень хотелось, чтобы он встретился с Конором Макгрегором. Объективно, он всё ещё один из трёх лучших бойцов мира. Но он полностью сконцентрирован и хочет только одного — реванша с Хабибом, чтобы доказать это и показать свою силу. Посмотрим, что будет. Возможно, он может выйти на бой с ним через Гэтжи, если захочет воспользоваться такой возможностью, — цитирует президента UFC TMZ.

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Путь к заветному реваншу для действующего чемпиона будет нелёгким. Многие считают, что Тони Фергюсон может стать сложнейшим испытанием в карьере Нурмагомедова. Однако сам Хабиб постепенно выражает всё больший и больший интерес к возможному реваншу.

В частности, дело в том, что поединок с ирландцем может собрать огромную кассу и привлечь к экранам зрителей по всему миру. Кроме того, Конор согласен провести бой в Москве. А дагестанец мечтает провести последний, 30-й бой в России, о чём не раз заявлял в интервью. Таким образом, именно поединок с Макгрегором может стать яркой точкой в карьере Нурмагомедова.

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