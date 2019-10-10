Когда бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: менеджер дагестанца раскрыл правду

Когда бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон? Этот вопрос мучит тысячи фанатов смешанных единоборств по всей стране. Неожиданно, ответ на него дал менеджер дагестанца Али Абдель-Азиз. В интервью ESPN он сообщил, что поединок состоится в марте или апреле 2020 года.

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— Хей, я хочу обратиться к тебе, Тони. Тащи сюда свою задницу в марте или апреле, получай и проваливай. Заканчивай карьеру и уходи из спорта. Вот и всё, — заявил менеджер действующего чемпиона UFC.

Когда бой Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон: ответ менеджера дагестанца Али Абдель-Азиза.Видео: Бретт Окамото, Твиттер

Фергюсон, обожающий трешток и взаимные оскорбления, не смог остаться в стороне. Он тут же напал на Абдель-Азиза в своём Twitter.

— Ты набивался ко мне в друзья, пока я не поставил тебя на место. Ты не мой агент, ты никто. Даже не пытайся смотреть в мою сторону или встать у меня на пути. А за каждое слово, которое ты говоришь, я буду увечить твоего дорогого Хабиба. Имей ввиду, я уже считаю, — написал американец.

Напомним, что фанаты больше всего ждут именно боя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон. Многие считают, что из всей лиги лишь один американец может составить конкуренцию действующему чемпиону. Сам Нурмагомедов, его отец и даже глава UFC Дана Уайт уже успели открыто выразить заинтересованность в этом поединке.

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