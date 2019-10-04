Президент UFC назвал следующих соперников Хабиба Нурмагомедова

Президент UFC Дана Уайт назвал двух следующих соперников Хабиба Нурмагомедова. По задумке главы промоушена, дагестанец сначала должен будет встретиться с самым опасным для себя оппонентом — Тони Фергюсоном. А после этого организация готова пойти навстречу своему чемпиону и исполнить его заветную мечту — организовать бой с легендарным Жоржем Сен-Пьером.

Президент UFC устроил марафон, отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram. И, конечно, фанаты не обошли тему следующего соперника дагестанского чемпиона. Прямо отвечать на этот вопрос Уайт отказался, пока контракты окончательно не подписаны. Однако жирно намекнул, что промоушен всеми силами пытается организовать бой Нурмагомедов — Фергюсон. Вероятнее всего, он пройдёт в марте или апреле 2020 года.

— Мы знаем, что Хабиб мечтает о бое с Сен-Пьером, конечно. И мы заинтересованы в том, чтобы такую схватку организовать. Но только в том случае, если он сможет одолеть Тони Фергюсона. Он должен сразиться с Тони, — заявил Уайт.

Интересно, что бои Хабиба и Тони шесть раз срывались по техническим причинам. Три раза виновником был дагестанец, трижды — американец. Именно Фергюсон должен был стать соперником, с которым российской спортсмен должен был драться за пояс в лёгком весе. Но в последний момент Тони травмировал колено и выбыл из строя, и его заменил Эл Яквинта.

Этот бой ждут все поклонники смешанных единоборств. Но сам Нурмагомедов, как заявил его менеджер, очень хочет встретиться с канадцем Жоржем Сен-Пьером. В юности дагестанец считал его своим кумиром и мечтал снискать подобную славу. А теперь хочет встретиться с легендой, чтобы по-настоящему померится силами.

Вероятно, это будут два последних боя Хабиба в UFC — спортсмен, как и его отец, заявляли, что чемпион близок к завершению карьеры и мечтает уйти непобеждённым со счётом 30 – 0. А сейчас на счету Нурмагомедова как раз 28 побед.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Тони Фергюсон назвал дату боя с Хабибом Нурмагомедовым

Американский боец Тони Фергюсон собирается встретиться с действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Он уже выбрал и место и дату боя. Остаётся узнать, согласится ли дагестанец на условия своего заклятого соперника (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Стало известно, когда Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий бой

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, когда состоится следующий бой чемпиона UFC. По его словам, ждать поединка в конце 2019 года уже не стоит (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена Хабиба Нурмагомедова — кто она? Фото, история любви Патимат и Хабиба

Жена Хабиба Нурмагомедова Патимат — кроткая дагестанская девушка и первая красавица в небольшом селе Сильди Цумадинского района Дагестана. История их любви началась в далёком детстве, за партой в сельской школе, пережила долгую разлуку и лишь много позже, когда аварский спортсмен был уже не мальчиком, но мужчиной, воплотилась в крепкую семью (подробности).

КСТАТИ

На Радио «Комсомольская правда» теперь выходит новая спортивная программа «Большой спорт» с Николаем Валуевым и Дарьей Мироновой. Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcast и слушайте, когда удобно! (срочно подписаться)