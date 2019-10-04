2019-10-04T01:44:50+03:00
Спорт

Президент UFC назвал следующих соперников Хабиба Нурмагомедова

Дагестанец мечтает о бое с Жоржем Сен-Пьером, но для этого придётся подождать
Андрей ЗОБОВ
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Следующий бой чемпиона состоится в марте-апреле 2020 годаСледующий бой чемпиона состоится в марте-апреле 2020 годаФото: REUTERS
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Президент UFC Дана Уайт назвал двух следующих соперников Хабиба Нурмагомедова. По задумке главы промоушена, дагестанец сначала должен будет встретиться с самым опасным для себя оппонентом — Тони Фергюсоном. А после этого организация готова пойти навстречу своему чемпиону и исполнить его заветную мечту — организовать бой с легендарным Жоржем Сен-Пьером.

Президент UFC устроил марафон, отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram. И, конечно, фанаты не обошли тему следующего соперника дагестанского чемпиона. Прямо отвечать на этот вопрос Уайт отказался, пока контракты окончательно не подписаны. Однако жирно намекнул, что промоушен всеми силами пытается организовать бой Нурмагомедов — Фергюсон. Вероятнее всего, он пройдёт в марте или апреле 2020 года.

— Мы знаем, что Хабиб мечтает о бое с Сен-Пьером, конечно. И мы заинтересованы в том, чтобы такую схватку организовать. Но только в том случае, если он сможет одолеть Тони Фергюсона. Он должен сразиться с Тони, — заявил Уайт.

Интересно, что бои Хабиба и Тони шесть раз срывались по техническим причинам. Три раза виновником был дагестанец, трижды — американец. Именно Фергюсон должен был стать соперником, с которым российской спортсмен должен был драться за пояс в лёгком весе. Но в последний момент Тони травмировал колено и выбыл из строя, и его заменил Эл Яквинта.

Этот бой ждут все поклонники смешанных единоборств. Но сам Нурмагомедов, как заявил его менеджер, очень хочет встретиться с канадцем Жоржем Сен-Пьером. В юности дагестанец считал его своим кумиром и мечтал снискать подобную славу. А теперь хочет встретиться с легендой, чтобы по-настоящему померится силами.

Вероятно, это будут два последних боя Хабиба в UFC — спортсмен, как и его отец, заявляли, что чемпион близок к завершению карьеры и мечтает уйти непобеждённым со счётом 30 – 0. А сейчас на счету Нурмагомедова как раз 28 побед.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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