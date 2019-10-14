Школу без кабинетов, столовой, спортзала, туалета и питьевой воды нашли в Дагестане

В Бабаюртовском районе Дагестана вот уже три года работает «спартанская» школа. В учреждении на 640 мест нет ни спортзала, ни столовой, а кабинеты в главном корпусе уже слегка подпортились. Вдобавок ко всему школьники учатся буквально на стройке, и, видимо, это не изменится еще долго. Корреспондент «КП-Северный Кавказ» поговорил с чиновниками о том, законно ли учить детей в таких условиях.

Столовая изнутри. Фото: пресс-служба ОНФ

Школу в Уцмиюрте начали строить еще в 2008 году по республиканской программе. К сентябрю 2014 года главный корпус открыли, но саму стройку не окончили. Предстояло построить спортивный и актовый зал, столовую и провести водопровод. Работы продолжались до 2015 года, пока финансирование не прекратилось.

Несмотря на то что школу не достроили, в нее продолжали ходить дети. И все бы ничего, если бы родители и учителя не стали жаловаться на здание. Каких-то достойных условий нет, кабинеты сделали меньших размеров, а новые стены покрылись трещинами. Родители полагают, что для перекрытия использовали старые плиты, демонтированные с Хасавюртовского консервного завода.

Крыша столовой. Фото: пресс-служба ОНФ

После того, как активисты пришли и указали на изъяны, при повторном посещении трещины уже заделали. Но в то же время общественники все равно остались недовольны:

- Мы увидели другое здание, находящееся в аварийном состоянии и представляющее угрозу жизни и здоровью детей, – это пищеблок. Здание рушится на глазах, - сказал глава дагестанского отделения ОНФ Джамалудин Нажмудинов. Кроме этого, активисты увидели и недостроенный спортзал.

Стройка спортивного зала. Фото: пресс-служба ОНФ

В итоге выяснилось, что стройку возобновили не так давно. По проекту, в этом году построят спортивный зал, на его возведение ушло 48,2 миллиона рублей, сказали корреспонденту «КП — Северный Кавказ» в администрации района. Пищеблок и актовый зал возведут в следующем году, поскольку в нынешнем плане на эти сооружения денег не выделили. Эту информацию подтвердили в Минстрое и Минобрнауки Дагестана.

О том, когда проведут санузел в школу, пока не говорят. Сейчас туалет детям заменяет улица — постороннее сооружение и кран с неизвестной водой, чтобы попить или помыть руки. Помимо этого, не известно, что будет с оградой, которая должна отделять школу от реки, расположенной неподалеку. Сейчас забор стоит везде, кроме этого места.

Общий план школы. Новый корпус и еще недостроенный спортзал. Фото: пресс-служба ОНФ

Три года школьники учатся на стройке. В администрации района нам пояснили, что это вполне законно:

- Да, мы считаем такие условия приемлемыми. Школа фактически не введена в эксплуатацию, но из-за того, что старая школа развалилась, учеников перевели туда.