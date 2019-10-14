2019-10-14T20:44:36+03:00
Общество

«Брат за брата»: Кузя из «Универа» снял «дерзкий и мощный» клип про Кавказ

Виталий Гогунский отдал уважения месту, где познакомились и влюбились его родители [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Фото: кадр видеоФото: кадр видео
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Воспел традиции, восхитился красотами и станцевал под мотивы лезгинки. Кузя из «Универа» влюбился в Кавказ. Не иначе. Виталий Гогунский снял яркий, запоминающийся и комплиментарный клип о прекрасном горном крае на юге страны.

Съёмки клипа в августе прошли в Кисловодске. Своё восхищение Виталий Гогунский не скрывает — песня под микшированные мотивы лезгинки воспевает местную культуру, аховую красоту пейзажей и вековые традиции. По-особенному выглядит и сам актёр, отрастивший окладистую бороду и не постеснявшийся страстно станцевать под лезгинские мотивы.

Виталий Гогунский - Кавказ: Кузя из "Универа" спел про Кавказ.Исполнение: Виталий Гогунский и dj Vini

— Здесь познакомились и влюбились друг в друга мои родители. И я решил посвятить песню этому прекрасному краю, — рассыпается в комплиментах сам артист.

С благодарной аудиторией Виталий точно не прогадал. По соцсетям быстро разлетелась весть, что «Кузя снял клип про Кавказ!» — люди побежали смотреть видео. И многие оказались в восторге, ведь здесь есть и колорит, с папахами и бурками, и динамичная музыка и искреннее восхищение.

— Ему удалось передать самое важное: Кавказ — это место, где очень много прекрасного, где есть вековые традиции, очень позитивные и важные. Пусть не всегда и везде всё в порядке, но очень важно, чтобы были такие произведения. Которые подчёркивают хорошее, в контраст тому, что говорят о Северном Кавказе в новостях, — пишут в комментариях горячо благодарные местные жители.

— Хип-хоп под лезгинку — это круто! Ярко у тебя получилось, от души и с эмоцией! Спасибо, станцую под это, честно! — продолжают осыпать артиста комплиментами.

— Красавец! Очень неожиданно и очень приятно. Мира и процветания тебе и твоим близким. С уважением из Дагестана, — радуются люди.

Клип уже набрал 30 тысяч просмотров, и его аудитория будет расти в геометрической прогрессии. Песня уже начинает звучать из проезжающих «Приор». Потому что местным жителям в благодарности не откажешь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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