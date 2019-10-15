Кто истребляет собак в Пятигорске: трупы животных стали новой "достопримечательностью" города-курорта

Шумиху вокруг повального отравления бродячих собак подняли сами же пятигорчане в Instagram. Появились посты вроде этого:

Люди требуют объясненийФото: СОЦСЕТИ

Местные показывают, что массовое истребление даже не пытаются скрыть. И предсмертная агония четвероногих попадает на глаза и детям, и взрослым. Оно и понятно, ведь мертвых бродяжек находят в самых популярных в городе местах: на Ж/Д вокзале, около знаменитой достопримечательности "Провал", возле магазинов и так далее.

Кто травит бродячих животных в Пятигорске? 00:00 00:00

И травят не только совсем уж никому не нужных беспризорников, но привитых и стерилизованных собак, которых специально чипировали в соседнем Кисловодске.

Вот такую картину наблюдают местные в Пятигорске

"УТИЛИЗАТОРЫ" НЕ УСПЕЛИ ЗА СОБОЙ УБРАТЬ

В эфире радио "Комсомольская правда" (105,7 FM в Ставрополе и 88,8 FM в регионе КМВ) ведущие связались с автором нескольких таких сообщений Кристиной Губеевой. Девушка - волонтер, и бездомным животным помогает с лечением и в поиске дома.

- Нет опасных болезней, которые угрожают человеку или животным, чумы или бешенства. Все нормальные, адекватные животные. Тем более чипированные. Таких, кстати, было больше 500, а сейчас около ста! Уже 2 недели находим трупы, которые "утилизаторы" не успевают убирать, - жалуется собеседница.

Кристина рассказала, что 15 октября, сегодня, нашли еще одну мертвую собаку возле "Универмага". Черно-белый хвостик был любимцем горожан. Охрана магазина погреться его запускала, прохожие кормили.

Волонтер и просто жители города в ужасе от происходящего

ВЕТЕРИНАРЫ НАЗВАЛИ НОВОСТЬ ВРАНЬЕМ

В ветлечебнице Пятигорска слух про жестокое истребление несчастных животных обозвали клеветой. Мол, не привозили к ним собак при смерти. Один работник высказался даже, что так им и надо.

- Бродячие животные уже наводнили город! Кусают прохожих! В цветнике и на вокзале - бардак! Только ночью жалоба была, что бездомная собака укусила мальчика! Раньше травили, да, было такое несколько лет назад. Но все прикрыли, и настал бардак. Сейчас собак кусают клещи, вот они и умирают, - поделился специалист Владимир Зариченко.

ПУСТЬ ПОЛИЦИЯ РАЗБИРАЕТСЯ

"КП-Северный Кавказ" позвонила в администрацию города-курорта и спросила: что же происходит, и знают ли в мэрии о жалобах в соцсетях?

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- Всем занимается полиция. Проводятся необходимые мероприятия. Как бы объяснить... Администрация же не комментирует кражу или угон машины? Есть обращения граждан в полицию. Есть необходимые действия, - сказал представитель администрации Пятигорска Кирилл Шапошников.

Но как отмечает зооюрист Светлана Зиберт, надеяться на полицию пустая трата времени. Слишком мелко убийство четвероногого для серьезного разбирательства.

- В этом случае привлекают по 245 статье УК РФ о жестоком обращении с животными. Убивать собак было незаконно раньше, остается и сейчас. В таких случаях нужно идти в полицию, смотреть камеры видеонаблюдения. Но там такими незначительными делами заниматься не хотят. Если коммунальщики травят, надо писать в прокуратуру. Но понимаете, те скажут: мы не травили. Кто и что закупал, смотреть не будут. Это как правило маленькие контракты по 100 тысяч рублей запрятанные под графу "благоустройство города", - объясняет эксперт.

ОТСТРЕЛ ИЛИ ПРИЮТ? ДЕПУТАТ ПРЕДЛАГАЕТ ГОЛОСОВАТЬ

Тем временем депутат Ставропольской краевой Думы рассуждает о случаях нападения собак на людей и предлагает вынести вопрос о судьбе беспризорных животных на общественное обсуждение:

- Нам необходимо принять решение, возможно, общественным голосованием, по какому пути идти: стерилизовать, отстреливать, открывать питомники, выделять на это средства, и решать проблему не дожидаясь очередной трагедии? - считает Николай Новопашин. - Эти случаи были не только в Труновском районе, но и в других муниципальных образованиях. Если не принять меры, животных начинают травить. Например, в Пятигорске буквально на этих выходных о массовой ядовитой атаке сообщают местные жители.

КАК ПОМОЧЬ ОТРАВЛЕННОЙ СОБАКЕ?

- Травят препаратами, от которых в домашних условиях вряд ли спасут. Нужно бежать в клинику. Чаще все отравления заканчиваются летальным исходом. Начинаются судороги через 10-15 минут после того, как животное съело таблетку. Без введения внутривенно определенных препаратов помочь животному не возможно. Оно впадает в кому и погибает. Рвота вялость - это признаки несерьезного отравления. Промыть желудок, и нормально. Главное - запрещать питомцу поднимать что попало с земли. Если не понимает, водить в наморднике, - рекомендует ветеринарный врач Наталья Юферева.