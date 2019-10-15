«Люблю» нужно говорить лишь дважды»: Ставрополец рассказал, как завоевал супругу и прожил с ней 70 лет

Ставропольцы Роберт и Таиса Кузовлевы, сегодня, 15 октября, отмечают 70-летие супружеской жизни. Познакомились они в трудное послевоенное время, когда восьмиклассники оказались в одной школе.

О своей влюбленности 91-летний Роберт Иванович говорит так: «Пришел, увидел, победил. Ходил вокруг, да около и отбивал ее от всех женихов». 90-летняя Таиса Григорьевна смущенно перебивает любимого.

После того, как выпускник Роберт «отвоевал любимую одноклассницу от поклонников», они сыграли свадьбу.

— Была вечеринка. Послевоенная. Было восемь гостей, несколько бутылок водки, вот и вся свадьба. А потом мы родили и воспитали троих детей. Кстати, старшей дочери 70 лет. Дети нам подарили четырех внучек. А теперь мы радуемся правнуками. Их у нас семеро. Гордимся тем, что все дети получили высшее образование, выросли честными и трудолюбивыми людьми.

У супружеской пары трое детей, четыре внучки, семь правнуковФото: Личный архив героя публикации

— Ни одного дня не было, чтобы мы ссорились, — и тут же после паузы добавляет, - менее двух раз в сутки, — смеясь, делится герой Благородной свадьбы.

— Когда смотрю юбилеи, где муж с женой вместе 60 лет прожили, а потом рассказывают, что ни дня не ссорились, не верю. Мы вот ссоримся и ничего.

Роберт Иванович – штурман, летал на самолете ТУ-д95. В составе экипажа облетел Северо-Ледовитый океан. Всего провел в полете 250 суток.

О секрете долгой и семейной жизни Роберт Иванович говорит так

— Нет секрета. Надо любить себя и с большим уважением относиться к окружающим. Это не значит, что нужно быть эгоистом. Просто если ты любишь себя, то не позволишь сделать другому то, что не понравится тебе.

В отношениях современных молодых людей есть деталь, которая непонятна Роберту Ивановичу.

— В недалеком прошлом инициатором всего в любви был мужчина. А сейчас смотрю, девушки кидаются на мужчин, объясняясь в любви. И не целуются, а кусаются, — удивляется он.

О том, как нужно выражать свои чувства к любимому человеку у героя Благородной свадьбы тоже есть свое видение.

— Не пользуйтесь словом «люблю» часто. Слово «люблю» нужно произносить только два раза в жизни. В день, когда ты уже по-настоящему влюбился, и во второй раз – в день, когда, ты понял, что уходишь из жизни. Нужно оставить в памяти любимого человека, что она была твоей единственной всю жизнь.

У Роберта Кузовлева есть мечта: умереть в один день, но только лет через 40. Когда ему будет 120 лет, а ей 119.