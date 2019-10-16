2019-10-16T16:49:33+03:00
Здоровье

Думали аллергия — оказался рак: 2 года гадали, почему мужчина в самом расцвете сил умирает на глазах

Рустама спас случай [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Надежда ЖарскаФото: Надежда Жарска
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Рустаму Абдурахманову 29 лет. Жил с женой и дочками в Магарамкенте (Дагестан). Верит в Бога. Уверен, что на все - "воля Аллаха". До болезни зарабатывал починкой холодильников. Дело не прибыльное, но другой работы было не найти. О том, что у него рак крови, Рустам узнал далеко не сразу.

Фото: Личный архив героя публикации

Фото: Личный архив героя публикации

- Лечили от чесотки, потому что вся кожа у него зудела. Лечили от аллергии, потому что по коже пошли странные пятна и трудно было глотать. Лечили от туберкулеза, хотя палочка Коха не обнаруживалась, но дышать было тяжело. От чего только не лечили, - говорят в Фонде борьбы с лейкемией.

Все безтолку. В расцвете сил мужчина умирал на глазах от неизвестного недуга. Страшно похудел. Лицо аж почернело. Так сильно Рустам изменился, что друзья на улице не узнавали в больном прохожем товарища. Мужчина и сам догадывался, что его лечат как-то неправильно. Но он же верил, что "такова была воля Аллаха". Терпел 2 года. Пока Бог, как считает Рутстам, не послал ему доктора-земляка из института радиологии в Москве. Он-то сразу предположил: это рак крови. Обследование подтвердило страшный диагноз "лимфома Ходжкина". За упущенное врачами Дагестана время Рустам мог покинуть этот мир десять раз.

Фото: Личный архив героя публикации

Фото: Личный архив героя публикации

Химиотерапия протекала очень непросто: тошнота, температура 40 градусов... Но за счет государства. А вот на лучевую терапию сразу после пришлось собирать с помощью Фонда. Потому что квоты закончились, а спасать Рустама надо было здесь и сейчас. К счастью, необходимую для этого сумму собрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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