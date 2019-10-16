Реабилитация трудящихся: как проекты ФСС помогают восстановиться пострадавшим от несчастных случаев на производстве

В четверг, 17 октября в 15 часов, в здании Фонда социального страхования пройдет Круглый стол на тему "Трудовая реабилитация пострадавших на производстве и сокращение травматизма на работе".

В ходе дискуссии участники Круглого стола обсудят:

- государственные услуги Фонда;

- трудовая реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве;

- передовые подходы в профилактике производственного травматизма.

Спикеры Круглого стола:

- Писаренко Александр, управляющий Ставропольским региональным управлением ФСС;

- Бойцова Ирина, начальник отдела страхования профессиональных рисков отделения ФСС;

- Тершинова Виктория, директор филиала №1 регионального отделения ФСС (сельскохозяйственная территория);

- Лещенко Татьяна, директор филиала №6 регионального отделения ФСС (промышленная территория);

- Максудова Атикат, заместитель начальника отдела профессиональных рисков отделения ФСС.

Спикеры расскажут о работе Фонда социального страхования в Ставропольском крае и приведут реальные примеры того, как организация помогла пострадавшим восстановиться после производственной травмы.

Адрес: город Ставрополь, улица 8 Марта, 3/1.

Номер для аккредитации СМИ: 8 905 499-79-36 (Анна Чухра).