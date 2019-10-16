Реабилитация трудящихся: как проекты ФСС помогают восстановиться пострадавшим от несчастных случаев на производстве
В четверг, 17 октября в 15 часов, в здании Фонда социального страхования пройдет Круглый стол на тему "Трудовая реабилитация пострадавших на производстве и сокращение травматизма на работе".
В ходе дискуссии участники Круглого стола обсудят:
- государственные услуги Фонда;
- трудовая реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве;
- передовые подходы в профилактике производственного травматизма.
Спикеры Круглого стола:
- Писаренко Александр, управляющий Ставропольским региональным управлением ФСС;
- Бойцова Ирина, начальник отдела страхования профессиональных рисков отделения ФСС;
- Тершинова Виктория, директор филиала №1 регионального отделения ФСС (сельскохозяйственная территория);
- Лещенко Татьяна, директор филиала №6 регионального отделения ФСС (промышленная территория);
- Максудова Атикат, заместитель начальника отдела профессиональных рисков отделения ФСС.
Спикеры расскажут о работе Фонда социального страхования в Ставропольском крае и приведут реальные примеры того, как организация помогла пострадавшим восстановиться после производственной травмы.
Адрес: город Ставрополь, улица 8 Марта, 3/1.
Номер для аккредитации СМИ: 8 905 499-79-36 (Анна Чухра).
ИСТОЧНИК KP.RU
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