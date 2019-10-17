В 2016 году Вадим Дзугкоев по дороге в родной Владикавказ заехал в Анапу провериться у врачей. Говорит, что усталость мучила, и ноги отекали. Рассуждал: "Может, почки застудил?". Но в поликлинике Вадима ошарашили самым страшным. Это никакое не "просквозило". Нашли рак крови, острый миеломонобластный лейкоз. Врачи, понятное дело, настаивали на госпитализации. Но он тогда, напомним, был в Анапе. А дома, в Северной Осетии, близкие волнуются. Вадим вышел из больницы, и друг повез его домой. Всю дорогу он как мог старался подбодрить товарища, но выходило неуклюже.

- Позвонил домой: "Мама, у меня рак". Мама заплакала: "Приезжай скорее", - вспоминает Вадим.

Звонит потом 17-летнему сыну и врет про низкий гемоглобин и несерьезную госпитализацию в Москву. Потом - сестрам, обещает поскорее вернуться. Они потом преданно ухаживали за больным братом, когда его сломила высокодозная химия.

Фото: Личный архив героя публикации

При диагнозе Вадима сестры могли стать донорами костного мозга, как самые родные и близкие. Но, увы, не повезло.

Вадим когда лежал в больнице. Нет, правильно сказать, боролся с недугом и хотел жить, к нему в гости подбодрить приходил вратарь Спартака Артем Ребров. Просто до болезни Вадим очень интересовался футболом, в Фонде борьбы с лейкемией поэтому посчитали отличной идеей устроить им встречу.

Все время до 2017 года искали донора в европейском реестре. Удача! В мае нашли.

- Вадиму сделали операцию по пересадке костного мозга от неродственного донора из зарубежного регистра. Сейчас у Дзугкоева все хорошо, - рассказывают в Фонде.