«Вогнал иглу от шприца прямо в глаз»: 4-летнего мальчика спасают от инвалидности

- Врачи надеются вернуть хотя бы 1% зрения на этом глазу, пока Салих им не видит, — рассказывает «КП-Северный Кавказ» мама Залина Ауесовна.

Как 4-летний мальчик вогнал иглу от шприца себе в глаз 00:00 00:00

Сейчас вместе с 4-летним сыном они находятся на лечении в Ставрополе. Сами из Черкесска. Неделю назад Салих играл с 12-летним сыном младшей золовки Залины. Баловались на кухне. Полезли в холодильник, где нашли шприц. Мать прибежала уже на плач. Оказалось, по неосторожности вогнали иглу от шприца прямо в глаз.

Выписка от врачей

- Я не видела, как это произошло. Глаз был красным. В больнице сказали, что иглой занесли инфекцию. Глаз страшно гноился. Пришлось экстренно провести операцию, - продолжает мама мальчика.

Салиха хотели направить на лечение в Москву, но там сказали сперва избавиться от инфекции. Поэтому пока ребенок по капельницей и на уколах в медицинском центре Ставрополя.