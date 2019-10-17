2019-10-17T13:26:59+03:00
Происшествия

«Вогнал иглу от шприца прямо в глаз»: 4-летнего мальчика спасают от инвалидности

Как игра между детьми закончилась операционным столом [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: личный архив мамы мальчикаФото: личный архив мамы мальчика
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- Врачи надеются вернуть хотя бы 1% зрения на этом глазу, пока Салих им не видит, — рассказывает «КП-Северный Кавказ» мама Залина Ауесовна.

Как 4-летний мальчик вогнал иглу от шприца себе в глаз

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Сейчас вместе с 4-летним сыном они находятся на лечении в Ставрополе. Сами из Черкесска. Неделю назад Салих играл с 12-летним сыном младшей золовки Залины. Баловались на кухне. Полезли в холодильник, где нашли шприц. Мать прибежала уже на плач. Оказалось, по неосторожности вогнали иглу от шприца прямо в глаз.

Выписка от врачей

Выписка от врачей

- Я не видела, как это произошло. Глаз был красным. В больнице сказали, что иглой занесли инфекцию. Глаз страшно гноился. Пришлось экстренно провести операцию, - продолжает мама мальчика.

Салиха хотели направить на лечение в Москву, но там сказали сперва избавиться от инфекции. Поэтому пока ребенок по капельницей и на уколах в медицинском центре Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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